Соломия Витвицкая показала, чем занимается после ДТП: пошла на тренировку по боксу

Это первый укол из требуемых двух - следующая доза будет в конце июля. Соломия вакцинировалась препаратом Pfizer прямо на работе, где прививали всех сотрудников. Ведущая призналась, что не регистрировалась на вакцинацию, но решила просто терпеливо дождаться своей очереди.

"Подумала, что лучше пусть сначала сделают ее тем, кому она важнее. Ждала, когда до меня очередь дойдет. И вот, когда началась вакцинация крупных предприятий, у меня появилась возможность сделать прививку от COVID-19 на канале "1+1", где я работаю", - рассказала она.

Соломия Витвицкая вакцинировалась от COVID-19 (фото: пресс-служба "1+1")

Витвицкая добавила, что процесс вакцинации был очень быстрым - "всего за три минуты", и даже не надо было подписывать никакого соглашения с врачом.

Телеведущая отметила, что у нее не возникало никаких колебаний и опасений относительно вакцинации, да и мама ведущей уже получила две дозы вакцины от COVID-19, и большинство друзей тоже получили прививки.

Соломия Витвицкая (фото: пресс-служба "1+1")

"Я вообще ничего такого не боюсь. Конечно, я читала, что у некоторых людей возникают определенные временные проблемы после прививки, но лично я вообще не переживала. Хорошо чувствовала себя после этого, даже в тот же день пошла на тренировку по боксу (конечно, тренировка прошла в легкой форме), хотя врач предупреждает, что несколько дней лучше избегать спорта и больших физических нагрузок", - сказала Соломия.

Видео: Соломия Витвицкая вакцинировалась от коронавируса

После вакцинации знаменитость отправилась в Сваляву в санаторий.

"Моя подруга, которая живет в Лос-Анджелесе, сейчас со семьей приехала в Украину, в санаторий отдохнуть. И пригласила меня к ним присоединиться, чтоб вместе провести время. Мы катались на квадроциклах, смотрели невероятные пейзажи, закаты. А также мы посещали различные процедуры. Они мне помогают восстановиться после аварии", - рассказала она.

Соломия Витвицкая отправилась на отдых в Закарпатье (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)