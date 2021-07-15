Вітвіцька показала, як виглядає після ДТП у Києві: доведеться накладати грим

Соломія Вітівіцька показала, як виглядає після ДТП , яке сталося в Києві в ніч на 15 Липня. Телеведуча 1+1 потрапила в лікарню, де її обстежили і зробили МРТ.

Про це пише КП в Україні.

Телеведуча вже рветься в прямий ефір

Вона запевняє що відчуває себе краще і готова вийти у вечірній новинний ефір. Вітвіцька дуже вдячна лікарям, які надавали їй першу медичну допомогу.

"У мене кілька забоїв - нічого страшного. Поставили крапельницю. Я просто вдарилася лобом і були підозри, що може бути щось більш складне, тому потрібно було обстежитися", - розповідає вона.

Підтримати Соломію до лікарні примчав її друг, ветеран АТО, Леонід Остальцев, а також Владислав Кочатков - колишній чоловік журналістки.

"Вранці зробила МРТ, КТ - все добре. Мене відпустили, виписали, і я вже збираюся на роботу", - додала Соломія.

Вона каже, що провела ніч у лікарні, їй поставили крапельницю, але тепер уже все добре і можна в прямий ефір. А з шишкою на лобі розберуться професіонали.

"Є тільки шишка на лобі.. Однак порадилася з гримером, і вона сказала, що все підправить. Як то кажуть, все можливо. Звичайно, мої друзі, колеги сильно переживали, всі почали дзвонити. Мій колега Свят навіть запропонував замінити мене в ефірі. Але немає потреби", - каже вона.

Фото: Леонід Остальцев і Соломія Вітвіцька

Хто ще постраждав в аварії

Подруга Соломії, яка була за кермом, отримала травму ноги, і є підозра на перелом.

"Робитимуть додаткове обстеження. Був набряк і біль, - ще неясно - тріщина або перелом", - додала журналістка.

Що стало причиною аварії

Водій вантажівки, під який підлетів мікроавтобус з пасажирами, каже, що його підрізав водій скутера, тому довелося різко вдарити по гальмах.

"Зараз розбираються слідчі, експерти ДАІ, - все сталося дуже швидко. Хтось перебудовувався, хтось гальмував. Як мені здається, вантажівка приймала вліво, а потім різко загальмувала. А наша машина повертала правіше, ймовірно", - додала вона.

Фото: Соломія Вітвіцька з нейрохірургом Русланом Скляром