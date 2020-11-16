Вчені виявили новий вид тварин: фото унікальних ссавців

Джунглі (ілюстративне фото: canva.com)

Нещодавно виявлений вид приматів вже знаходиться на межі зникнення

Новий вид мавп, що нараховує всього кілька сотень примірників, був виявлений в Бірмі, повідомила команда дослідників, яка зробила це рідкісне відкриття. Маленький примат, тіло якого становить від 50 до 60 сантиметрів, був названий Popa langur дослідниками з Німецького центру приматології (Deutsches Primatenzentrum, DPZ) та екологічної НВО Fauna and Flora International (FFI), які ідентифікували його після тривалих досліджень. Про це пише видання Le Monde.

Це вид лангур (Trachypithecus - його наукова назва), мавпа Індійського субконтиненту і Південно-Східної Азії була названа на честь гори Попа - священного місця, побудованого на стародавньому вулкані в центральній Бірмі. Саме там була розташована найбільша група виду, що налічує близько ста особин.

Були визначені ще три групи Trachypithecus popa, що також знаходяться в центральній Бірмі. У загальній сумі налічується від 200 до 250 особин.

Представник виду Popa langur (фото: THAUNG WIN / AFP)

"Тільки що ідентифікований вид Popa langur вже знаходиться під загрозою зникнення", - попередив Френк Момберг, один з дослідників FFI.

Специфіка цього нового виду була підтверджена, зокрема, шляхом порівняння ДНК. Відзначається, що близько ста років тому вчені помістили екскременти цього виду в музей, але не знали, як виглядає тварина.

За словами дослідників, тварини відрізняються, зокрема, кольором, довжиною хвоста і розміром черепа.

"Нові польові дослідження та термінові заходи захисту будуть проводитися FFI та іншими командами, щоб зберегти тварин від вимирання", - підкреслив приматолог Нгве Лвін з бірманського проєкту НУО.

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