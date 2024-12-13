Сладости к Новому году: три рецепта угощений от Эктора

Зимние праздники - время, когда хочется не только дарить подарки, но и угощать родных и друзей вкусными домашними сладостями. Чтобы создать атмосферу тепла и уюта, попробуйте приготовить праздничную выпечку и конфеты, которые не только украсят праздничный стол, но и принесут радость гостям.
О том, какие сладкие угощения можно приготовить на зимние праздники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.
Печенье с апельсиновыми цукатами (скриншот / instagram.com/hectorjimenezbravo)
Для того, чтобы приготовить печенье с апельсиновыми цукатами, нужны такие ингредиенты:
Как готовить печенье с апельсиновыми цукатами
Чтобы приготовить печенье с апельсиновыми цукатами, разогрейте масло и смешайте его с 50 г сахара и яйцом до однородной консистенции.
Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Заверните массу в пищевую пленку и положите в холодильник на 30-40 минут.
Тем временем, чтобы приготовить цукаты, помойте и нарежьте апельсины тонкими кружочками. Сначала выложите их на сковороду в один слой и присыпьте оставшимся сахаром.
Протушите апельсины на слабом огне, пока ломтики не изменят цвет. Переложите апельсины на застеленный пергаментом противень и поставьте в разогретую до 170 градусов в духовку на 5-10 минут. Цукаты должны подсушиться.
Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырезать кружочки размером как ломтик апельсина. Выложите на тесто по кружочку апельсина.
Переложите печенье на застеленный пергаментом противень и выпекайте до золотистого цвета при температуре 170-180 градусов.
Растопите шоколад в микроволновке или на паровой бане, окуните охлажденное печенье одной стороной в шоколад. Подождите, пока масса застынет - и можно угощаться.
Рафаэлло в шоколаде (скриншот / instagram.com/hectorjimenezbravo)
Чтобы приготовить рафаэлло в шоколаде, необходимы эти продукты:
Как готовить рафаэлло в шоколаде
Чтобы приготовить рафаэлло в шоколаде, смешайте 200 г кокосовой стружки и сгущенное молоко. Сформируйте шарики, положив внутрь по одному миндалю.
Поставьте конфеты в морозилку на 10 минут, тем временем растопите шоколад. Полейте теплым жидким шоколадом охлажденные конфеты, а затем присыпьте оставшейся кокосовой стружкой.
Торт "Птичье молоко" (скриншот / YouTube)
Для приготовления торта "Птичье молоко", понадобятся следующие продукты:
Как готовить торт "Птичье молоко"
Для приготовления вкусного десерта, подогрейте 100 г масла, чтобы оно стало мягким. Влейте к маслу 60 г сгущенного молока и взбивайте массу в течение 5-6 минут, на высоких оборотах миксера.
В отдельной посуде взбейте лимонный сок и белки до пышной белой массы. Тем временем в небольшой кастрюле с толстыми стенками смешайте агар-агар с обычным и ванильным сахаром, влейте воду и поставьте посуду на огонь.
Помешивая, доведите смесь до температуры около 110 градусов, чтобы масса тянулась, как паутинка. Горячий сироп постепенно влейте к взбитым сливкам, продолжая взбивать массу до устойчивых густых пиков.
Затем добавьте взбитое масло со сгущенкой, перемешайте ингредиенты лопаткой. Поместите массу в форму для торта и оставьте в холодильнике на 6-9 часов.
Приготовьте глазурь для подачи. Смешайте оставшееся масло и сгущенное молоко, добавьте какао-порошок и сливки. Подогрейте массу до загустения, затем охладите и полейте готовое суфле.
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