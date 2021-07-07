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На Сонці стався надпотужний спалах: чи небезпечно це

Автор: Світлана Мащенко

Вчені зафіксували на Сонці надпотужний спалах - найсильніший за останні чотири роки. Явищу присвоїли клас Х, тобто найвищий.

Що відомо про астрономічну подію, чи небезпечна вона - читайте нижче в нашому матеріалі.

Вчені позначають пік активності зірки латинськими літерами. Кожна буква означає певну силу випромінювання, повідомляє ТСН.

Таким чином, спалах "класу Х" говорить про те, що це був найбільший рентгенівський спалах.

Чи небезпечна така активність Сонця для людей

За словами американських астрономів, сонячна пляма, яка викликала цей спалах, з'явилася раптово.

При цьому сонячний спалах стався на краю небесного світила, тому викиди шкідливих речовин Землі не досягли.

Вчені запевняють, що на людей така активність Сонця впливу не чинитиме і за своє здоров'я хвилюватися не варто.

Відео: вчені зафіксували надсильний спалах на сонці (ТСН)

Раніше ми писали, що Землю накриє кілька магнітних бур поспіль. Вчені названі найнебезпечніші дні, а також розповіли, як уберегти здоров'я в цей період.

Також лікар розповів, що таке метеозалежність, хто схильний до нездорової реакції на погоду і як це лікувати.

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