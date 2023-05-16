Звезда "Женского квартала" выходит замуж за иностранца: фото с кольцом

Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram .

Как долго вместе

По словам Сопонара, она обручилась с британским предпринимателем Рисом, с которым встречается с 2021 года. В начале полномасштабного российского вторжения они съехались. А теперь готовятся к свадьбе.

Также Ирина показала роскошное кольцо, которое ей подарил Рос. В центре изделия можно увидеть огромный драгоценный камень. Кроме того, и само кольцо усыпано мелкими камешками.

"Мы с Рисом больше не встречаемся. Теперь мы помолвлены", - написала Ирина.

Ирина Сопонару выходит замуж (instagram.com/irinasoponaru)

Также известно, что актриса уже успела познакомиться с родителями Риса, их встреча прошла прекрасно.

"Не было у меня какого-то волнения даже типа: "Ой, а если я им не понравлюсь?". Ну почему я им должна не понравиться, я женщина, которая очень любит их сына", - рассказывала она.

Что известно об Ирине Сопонару

Ирина Сопонару - актриса скетч-комедии "Країна У", где играет роль полтавской девушки Яринки.

С 2018 года актриса юмористических шоу "Женский квартал", "Игры приколов" и в составе команды "Винницкие" принимает участие в шоу "Лига смеха".

Ирина Сопонару с парнем, по имени Рис (instagram.com/irinasoponaru)