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Солистка KAZKA Зарицкая выходит замуж: кто ее избранник

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Пятница 26 мая 2023 11:07
Солистка KAZKA Зарицкая выходит замуж: кто ее избранник Фото: Александра Зарицкая (facebook com kazka band)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица, солистка коллектива KAZKA Александра Зарицкая выходит замуж. Артистка уже похвасталась обручальным кольцом.

О счастливой новости она сообщила на своей странице в Instagram.

За кого выходит замуж Зарицкая

Певица сообщила, что ее любимый - музыкант и motion-дизайнер HAWX Павел Тараненко сделал ей предложение и теперь парочка помолвлена.

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "БЕЗ КОХАННЯ". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручена! До сих пор не могу поверить", – написала Александра.

Также она показала фото с возлюбленным, где они в поле в Киеве целуются и обнимаются. На руке Зарицкой красуется обручальное кольцо.

Солистка KAZKA Зарицкая выходит замуж: кто ее избранникСолистка KAZKA Зарицкая выходит замуж: кто ее избранникСолистка KAZKA Зарицкая выходит замуж: кто ее избранникАлександра Зарицкая выходит замуж (фото: instagram.com/kazka.band)

Отметим, что впервые о своем любимом 31-летняя Зарицкая рассказала публике в 2022 году. Тогда она заявила, чтор безумно его любит.

До этого певице приписывали роман с партнером по "Танцам со звездами" Юрием Мешковым. Хореограф откровенно признавался, что знаменитость ему очень нравится, а она, в свою очередь, отвечала партнеру взаимностью.

Как мы ранее писали, звезда "Женского квартала" выходит замуж за иностранца.

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