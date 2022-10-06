Сочный и хрустящий: готовим пирог с вишнями, как в МакДональдз (рецепт)

Ингредиенты для слоечек с вишнями, как из МакДональдса

200 г свежих/замороженных/в собственном соку вишен

1 ст. л. сахара

1 ст. л. крахмала, без горки

50 мл воды

500 г слоеного теста

1 яйцо для смазывания

Не забудьте достать все составляющие, кроме теста, заранее, чтобы все ингредиенты были одной комнатной температуры. Теперь начинаем готовить.

Пошаговое приготовление МакПирога

Разморозьте слоеное тесто согласно инструкции по упаковке или приготовьте его самостоятельно.

Следующим шагом соедините вишню с сахаром и крахмалом. Поставьте на умеренный огонь и помешивая доведите до загустения. Далее добавьте воду. Вишни, которые уже загустели, должны кипеть одну минуту, после чего охладите их.

Тем временем наше тесто разморозилось, поэтому можем слегка раскатывать его. Далее нарежьте его на квадраты, сделайте надрезы, выложите 1 ст. л. начинки.

Края смажьте взболтанным яйцом и сворачивайте готовый конвертик. Чтобы сочная вишня не вытекла во время выпечки, прижмите края вилкой. Выкладывайте на пергамент и снова смажьте взболтанным яйцом, чтобы образовалась та самая хрустящая корочка.

Выпекайте примерно 20-25 минут при температуре 190 градусов до золотистой корочки. Но ориентируйтесь не по времени, а по готовности самих слоек. Проверить ее можно с помощью деревянной шпажки.

Когда домашние МакПироги готовы, дайте им остыть, присыпьте сахарной пудрой и лакомьтесь с родными!