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Сочная запеченная курочка к новогоднему столу: вы перестанете покупать колбасу (видео)

Рецепт сочной запеченной курочки (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

На новогодний стол принято ставить мясную нарезку с колбасами или разнообразными рулетами. Однако такое блюдо заметно влетит вам в копеечку, а вот вкусное сочное запеченное филе станет не только полноценным блюдом, но и здоровой альтернативой привычным колбасам.

Как запечь курицу так, чтобы она не была сухой, рассказывают на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления домашней буженины из куриного филе вам понадобится:

  • 2 куриные филе
  • пол литра воды

Мы будем готовить два разных маринада, поэтому запаситесь такими продуктами:

  • чеснок
  • 1,5 чайной ложки соли
  • ароматный и черный перец
  • лавровый лист
  • 1/2 чайной ложки карри
  • 1 чайная ложка с горкой паприки
  • 1 чайная ложка французской горчицы
  • по 1 чайной ложке соевого соуса, меда и растительного масла

Как готовить

В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, размешайте и добавьте соль, ароматный и черный перец, чеснок, лавровый лист. Затем выложите куриное филе и маринуйте его в течение 2-3 часов.

Когда время истекло, хорошо просушите филе и оберните его нитью. Теперь смешайте карри нежный, паприку, французскую горчицу, соевый соус, мед и растительное масло. Это маринад, в котором мясо будет запекаться. Обмажьте им филе и оставьте на полчаса.

Теперь наконец-то выпекаем буженину при 200 градусах 30 минут, охлаждаем в выключенной духовке, или под фольгой.

Сочная домашняя буженина к новогоднему столу готова!

Раньше мы говорили, как сварить филе для салата, чтобы не испортить его.

Читайте также рецепт простого шоколадного торта, который вы точно успеете приготовить к новогоднему столу.

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