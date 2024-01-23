Сочная пицца "а ля пепперони" на сковороде. Готовится без теста, но с картофелем

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные яйца - 2 штуки

картофель - 2 шт.

сыр моцарелла - 100 граммов

колбаса пепперони (или другая) - 5 круглых кусочков

масло подсолнечное - 1 столовая ложка

соль и соус для пиццы - по вкусу.

Начнем приготовление. Взболтайте яйца и соль. Затем натрите очищенный картофель и промойте его в воде, это уберет лишний крахмал. После этого хорошо отжимайте картофель, чтобы из него вышла вся жидкость.

Затем разогрейте сковороду, налейте туда растительное масло. Выложите натертый картофель, чтобы он покрыл все дно, выровняйте все ложкой или лопаткой, можно даже немного прижать. Жарьте картофельный корж под крышкой на небольшом огне.

Когда огромный драник подрумянится - осторожно переверните его на другую сторону. Затем залейте все взболтанными яйцами и подождите примерно минуту.

После этого смажьте "корж" соусом, добавьте натертую моцареллу, выложите колбасу и еще раз посыпьте все сыром. Но это еще не все.

Накройте сковороду крышкой и дайте лепешке допечься, а сыру расплавиться. Затем выкладывайте пиццу на тарелку и смакуйте интересное блюдо "а ля пепперони".