Сегодня - Мясопустное воскресенье: что категорически нельзя делать в праздник перед Великим постом

Сегодня, 23 февраля, Мясопустное воскресенье - важный праздник для православных украинцев. После него стартует сыропустная неделя - Масленица, которая отмечается в течение недели перед началом Великого поста . Сегодня же последний день, когда разрешается потреблять мясные продукты перед строгим постом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в чем суть праздника и что категорически нельзя делать сегодня, чтобы не навлечь беду.

Мясопустное воскресенье: в чем суть праздника

Мясопустное воскресенье - это не просто "проводы мяса" перед постом. Этот день имеет глубокое богословское значение и является важной ступенькой на пути к Пасхе. В церковном календаре это воскресенье также называется Неделей о Страшном Суде. Такое название не случайно и раскрывает главный духовный месседж этого дня.

Богослужения этого дня напоминают верующим об ответственности каждого человека за свои поступки перед Богом. Церковь призывает задуматься о милосердии, прощении и любви к ближнему. Главная идея - не просто формально отказаться от мяса, а очистить свою душу от греха, подготовиться к духовному обновлению через покаяние и добрые дела.

Притча о Страшном Суде напоминает, что критерием на Суде будет не столько соблюдение обрядов, сколько выполнение заповедей любви и милосердия: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть раздетого, посетить больного и заключенного. Именно такие дела милосердия, сделанные для ближних, Христос отождествляет со служением Ему Самому.

Что нельзя делать сегодня

Сводить суть Мясопустного воскресенья только к "прощанию с мясом" как к обжорству и развлечениям. Праздник не является поводом для чрезмерного наслаждения едой перед постом. Потому что главная цель - духовная подготовка, а не гастрономическая. Не стоит превращать этот день в пир на пир.

Прибегать к чрезмерному развратному поведению и громким развлечениям.

Ссориться и конфликтовать. Мясопустное воскресенье - время, когда ПЦУ особенно подчеркивает милосердие и прощение. Категорически недопустимо поддаваться негативным эмоциям, разжигать ссоры, оскорблять других или с кем-то конфликтовать. Напротив, сегодня является благоприятным временем для примирения, проявления терпения, доброты и любви к ближним.

Игнорировать потребности ближних и не проявлять милосердия. Притча о Страшном Суде, которая читается в церквях сегодня, четко указывает на важность дел милосердия. Поэтому категорически нельзя быть равнодушным к тем, кто нуждается в помощи, оставаться черствым к чужому горю и не проявлять сострадание.

Поддаваться лени, апатии и духовному расслаблению. Подготовка к Великому посту - это время духовного усилия и самодисциплины. Соответственно Мясопустное воскресенье призвано пробудить душу, вдохновить на покаяние и очищение, чтобы духовно приблизиться к Богу.

Что надо сделать в Мясопустное воскресенье

23 февраля стоит посетить божественную литургию в вашем храме. Проявлять доброту ко всем людям, которые вас окружают, особенно - к родным. Помогите сегодня нуждающимся, больным, одиноким. Донат на ВСУ - тоже хорошо впишется под эти рекомендации. В этот день также стоит попросить прощения и простить обиды, наладить отношения с ближними.

Можете определить меру будущего поста для себя, духовные цели на время поста, меню на этот период. Не забудьте также подготовить запасы простых постных продуктов на его начало.

В целом же проведите день в спокойствии, избегая суеты и шумных развлечений. Уделите больше времени для размышлений и общения с родными.

Молитва на Мясопустное воскресенье

Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти є Суддя праведний і Милосердний Спаситель! В М'ясопусну неділю ми згадуємо про велич Твого Страшного Суду, перед яким постане все людство. З трепетом і надією звертаємося до Тебе, благаючи про милість Твою.

Помилуй нас, грішних і недостойних, і не засуди нас за діла наші лукаві. Очисти наші серця від скверни гріховної, наповни їх любов'ю до Тебе і до ближніх.

Навчи нас пам'ятати про останній день нашого життя і готуватися до зустрічі з Тобою. Даруй нам силу покаяння, щоб ми, очистившись від гріхів, сподобилися увійти в радість Царства Твого Небесного.

Бо Ти є Бог милості і щедрот, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.