Сьогодні - М'ясопусна неділя: що категорично не можна робити у свято перед Великим постом

Сьогодні, 23 лютого, М'ясопусна неділя - важливе свято для православних українців. Після нього стартує сиропусний тиждень - Масниця, що відзначається впродовж тижня перед початком Великого посту . Сьогодні ж останній день, коли дозволяється споживати м'ясні продукти перед суворим постом.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, у чому суть свята і що категорично не можна робити сьогодні, щоб не накликати біду.

М'ясопусна неділя: у чому суть свята

М'ясопусна неділя - це не просто "проводи м'яса" перед постом. Цей день має глибоке богословське значення і є важливою сходинкою на шляху до Великодня. У церковному календарі ця неділя також називається Неділею про Страшний Суд. Така назва не випадкова і розкриває головний духовний меседж цього дня.

Богослужіння цього дня нагадують вірянам про відповідальність кожної людини за свої вчинки перед Богом. Церква закликає задуматися про милосердя, прощення та любов до ближнього. Головна ідея - не просто формально відмовитися від м'яса, а очистити свою душу від гріха, підготуватися до духовного оновлення через покаяння та добрі справи.

Притча про Страшний Суд нагадує, що критерієм на Суді буде не стільки дотримання обрядів, скільки виконання заповідей любові та милосердя: нагодувати голодного, напоїти спраглого, одягнути роздягненого, відвідати хворого та ув'язненого. Саме такі справи милосердя, зроблені для ближніх, Христос ототожнює зі служінням Йому Самому.

Що не можна робити сьогодні

Зводити суть М'ясопусної неділі лише до "прощання з м'ясом" як до обжерливості та розваг. Свято не є приводом для надмірного насолодження їжею перед постом. Бо головна мета - духовна підготовка, а не гастрономічна. Не варто перетворювати цей день на бенкет.

Вдаватися до надмірної розпусної поведінки та гучних розваг.

Сваритися і конфліктувати. М'ясопусна неділя - час, коли ПЦУ особливо наголошує на милосерді та прощенні. Категорично неприпустимо піддаватися негативним емоціям, розпалювати сварки, ображати інших або з кимось конфліктувати. Навпаки, сьогоднішній день є сприятливим час для примирення, прояву терпіння, доброти та любові до ближніх.

Ігнорувати потреби ближніх та не виявляти милосердя. Притча про Страшний Суд, яка читається у церквах у сьогодні, чітко вказує на важливість справ милосердя. Тому категорично не можна бути байдужим до тих, хто потребує допомоги, залишатися черствим до чужого горя та не проявляти співчуття.

Піддаватися ліні, апатії та духовному розслабленню. Підготовка до Великого посту - це час духовного зусилля та самодисципліни. Відповідно М'ясопусна неділя покликана пробудити душу, надихнути на покаяння та очищення, щоб духовно наблизитися до Бога.

Що треба зробити у М'ясопусну неділю

23 лютого варто відвідати божественну літургію у вашому храмі. Проявляти доброту до усіх людей, які вас оточують, особливо - до рідних. Допоможіть сьогодні нужденним, хворим, самотнім. Донат на ЗСУ - теж гарно впишеться під ці рекомендації. В цей день також варто попросити пробачення та пробачити образи, налагодити стосунки з ближніми.

Можете визначити міру майбутнього посту для себе, духовні цілі на час посту, меню на цей період. Не забудьте також підготувати запаси простих пісних продуктів на його початок.

Загалом же проведіть день у спокої, уникаючи суєти та гучних розваг. Приділіть більше часу для роздумів та спілкування з рідними.

Молитва на М'ясопусну неділю

Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти є Суддя праведний і Милосердний Спаситель! В М'ясопусну неділю ми згадуємо про велич Твого Страшного Суду, перед яким постане все людство. З трепетом і надією звертаємося до Тебе, благаючи про милість Твою.

Помилуй нас, грішних і недостойних, і не засуди нас за діла наші лукаві. Очисти наші серця від скверни гріховної, наповни їх любов'ю до Тебе і до ближніх.

Навчи нас пам'ятати про останній день нашого життя і готуватися до зустрічі з Тобою. Даруй нам силу покаяння, щоб ми, очистившись від гріхів, сподобилися увійти в радість Царства Твого Небесного.

Бо Ти є Бог милості і щедрот, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.