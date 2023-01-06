Сегодня день рождения Стуса. Слушайте 5 песен на слова великого поэта

6 января 2023 исполнилось бы 85 лет Василию Стусу - человеку, который стал символом украинского сопротивления второй половины ХХ века, ключевой фигурой духовной жизни эпохи, писателя, правозащитника.

Сегодня Styler подготовил для вас 5 песен, в основу которых положены актуальные и нетленные тексты одного из самых активных представителей движения шестидесятников, всегда боровшегося за сохранение и развитие украинской культуры и за это убитый советской властью.

Песни на слова Василия Стуса

паліндром - "не дожив"

Это саундтрек к документальной ленте "Ваш Василь", рассказывающей о жизни и борьбе поэта. В песне использованы слова из его стихотворения "Ще й до жнив не дожив".

Фіолет - "Напевне, так і треба"

Красивая песня в исполнении одной из самых ярких рок-групп Украины.

The Frunk - "Пам'яті Василя Стуса"

В словах к композиции соединены два стихотворения из сборника "Палімпсести".

Марія Бурмака - "Верни до мене, пам'яте моя"

Эту песню на слова Стуса певица посвятила памяти 15-летнего Дани Дидика, который стал жертвой теракта, устроенного фанатами "русского мира" во время Марша Единства в Харькове в феврале 2015 года.

VEREMIY - "Усміхнені й живі"

В этой песне музыканты использовали стихотворение "Тільки тобою білий святиться світ...".

Интересные факты из биографии Стуса

Василий Стус, большую часть своей жизни проживший на Донбассе, в детстве хотел стать геологом, но после прочтения "Моисея" Ивана Франко решил заниматься литературой.

Поэт свободно знал немецкий, переводил стихи Гете и Рильке.

Во время ссылки был заочно принят в PEN-клуб.

Генрих Белль незадолго до своей смерти в 1985 году выдвигал Стуса на получение Нобелевской премии по литературе (по другой версии, этим занималась украинская диаспора, но не успели вовремя собрать нужные документы).

Стус даже в самые трудные минуты жизни твердо верил, что вернется к народу своим словом.