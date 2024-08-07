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Софии Ротару исполнилось 77: сын певицы показал ее фото по случаю дня рождения

София Ротару с сыном (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Любовь Блажко

7 августа Софии Ротару исполнилось 77 лет, и по этому случаю сын певицы Руслан Евдокименко поделился в сети теплым поздравлением.

Что написал 53-летний мужчина в своем блоге в Instagram, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Евдокименко поздравил звездную маму с днем рождения

В stories единственный сын артистки поделился кадром своей мамы, а также оставил к нему лаконичное поздравление - стикер со словами "С днем рождения".

На опубликованном фото София Михайловна предстала в яркой одежде, с распущенными волосами и солнцезащитных очках. На ее лице была улыбка. Звезда украинской сцены позировала на фоне белоснежных цветов.

Руслан Евдокименко поздравил маму с днем рождения (Фото: instagram.com/ruslan_yevdokymenko)

Что известно о жизни певицы в период полномасштабной войны

После февраля 2022 года исполнительница не слишком часто радует поклонников своим вниманием в соцсетях. Она время от времени выходит на связь, а на своем последнем свежем фото звезда позировала в селе Маршинцы Черновицкой области. В кадре она появилась в сине-желтом наряде, с легким макияжем и объемно уложенными волосами.

Тем не менее, живет певица не там. Ранее ее сестра делилась, что та осталась жить в Пятихатках вместе со своим сыном Русланом.

Софии Ротару исполнилось 77 лет (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Хотя Ротару и не слишком часто появляется в информационном пространстве, она неоднократно демонстрировала проукраинскую позицию. В stories звезда благодарила ВСУ, силы ПВО и напоминала своей аудитории о том, что российская агрессия против нашей страны продолжается.

В то время россияне не устают придумывать о знаменитой украинке разные фейки, связанные как с ее концертной деятельностью в РФ, так и якобы проблемами со здоровьем. Но Аурика Ротару говорила, что ее сестра чувствует себя хорошо, и что у нее все в порядке.

Певица с семьей (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

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