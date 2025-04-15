В "Софии Киевской" открылась выставка об украинской несокрушимости: почему ее надо посетить (фото)

От Руси-Украины до наших дней

Экспозиция, по словам организаторов, является визуальным рассказом об основах, на которых держится Украина. В ней переплетаются образы Руси-Украины, освободительных движений прошлого и современного героического сопротивления. Каждая картина - это не только артефакт, а символ нашей национальной почвы, силы и несокрушимости.

Выставку поддержали Национальный заповедник "София Киевская" и Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), что подчеркивает связь искусства с актуальным контекстом войны и обороны государства.

В Киеве открылась выставка "База. Грунт. Фундамент" (фото: пресс-служба ГУР МО)

На открытии выставки присутствовали в частности директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, военный капеллан, протоиерей Константин Холодов, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и другие известные личности, которые творят историю Украины прямо сейчас.

"Эти картины имеют очень большое стратегическое значение. Есть много картин, написанных совместно с нашими подразделениями, много картин посвящены нашим защитникам, и всем нам - потому что каждый из нас борется", - сказала Диана.

Также она подчеркнула, что самое главное сегодня - это не картины, стихи и песни, а "главное это тот свет, который есть в каждом из нас, и то, что мы несем украинские корни в себе".

"Каждый из нас ищет ответы на массу вопросов, которые есть в его сердце. Где духовная жизнь? Где Бог? Почему так происходит? И мы обращаемся в основном к невидимому. Потому что мы знаем, что есть мир видимый, он понятен более-менее, а есть мир невидимый. И не фокус нарисовать что-то из видимого мира. Но то, что вы видите здесь - это из невиданного мира... Вы здесь увидите Мамрийский дуб, под которым Авраам встречал Бога в виде трех ангелов, вы увидите Оранту, вы увидите Владимира Великого, вы увидите духовные вещи. А как можно изобразить духовные вещи? Как можно изобразить мир невидимый? Диана нашла ответ на этот вопрос - не словами, а работами", - сказал Холодов.

По его словам, самое важное в этих работах - "понимать, что эта субреальность, которую мы видим на картинах, есть в каждом в сердце".

"Это надо найти. Когда вы будете смотреть, разглядывать, то в каждой картине вы еще найдете что-то свое родное, то, что есть у вас в сердце. Вы сможете сравнить это со своими мыслями, со своими ощущениями", - добавил капеллан

В Киеве открылась выставка "База. Грунт. Фундамент" (фото: пресс-служба ГУР МО)

Кто такая Диана Подолянчук

Диана Подолянчук - не только художница, но и активный волонтер. Она основала благотворительный фонд, который сотрудничает с ГУР МО на основе действующего меморандума. За два года фонд привлек более 120 млн гривен к реализации важных оборонных проектов:

"MAGURA V5" (морская платформа для беспилотных операций),

"Катера для ГУР МО",

БПЛА "Сычи" и "Рубаки".

Также команда фонда поддерживает дипломатические поездки Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Посетить выставку "База. Грунт. Фундамент", которая является не просто художественным проектом, а продолжением глубокой гражданской миссии, может каждый желающий. Она открыта в "Доме митрополита", который находится на ул. Владимирская, 24.

Она будет интересна как ценителям современного украинского искусства, так и тем, кто ищет более глубокого понимания национальной истории и настоящего.