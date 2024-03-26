София Шамия показала сказочный образ с финального шоу Мисс Мира 2024 (фото)

София Шамия показала образ из финала Мисс Мира 2024

София стала одной из участниц конкурса красоты, где женщины со всего мира борются за звание самой красивой.

Девушка продемонстрировала уже много роскошных платьев, обладающих мощными смыслами и помогающих ей показать настоящую ситуацию в нашей стране. А также ее благотворительный проект вошел в топ-10.

На этот раз Шамия сделала привязку к богатству украинских лесов, ведь ее образ называется "Лесная песня".

Платье Софии Шами из финального шоу на коккурсе красоты (фото: instagram.com/sfshamie)

А именно украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" оказался одним из самых красивых и успешных еще за пределами нашей страны за последний год. Возможно, здесь есть определенная связь.

Однако прекрасное платье у Софии имеет очень интересный изумрудный цвет. Это платье корсетное и корсет украшен цветами и блестками такого же цвета.

Невероятная накидка имеет невероятную форму, это как большой цветок, который имеет золотисто-изумрудный цвет и создает вау эффект.

Спина и зона декольте у девушки обнажены, но, несмотря на это, основное внимание направлено именно на платье.

Также невозможно обойти и головной убор конкурсантки, полностью повторяющий дизайн накидки Сони и который дополнил образ, а также сделал его цельным и совершенным.

Платье Софии Шами из финального шоу на коккурсе красоты (фото: instagram.com/sfshamie)