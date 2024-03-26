София Шамия показала сказочный образ с финального шоу Мисс Мира 2024 (фото)

Уже известно, кто стал Мисс Мира 2024. Та украинка София Шамия, которая принимала участие в конкурсе, только сейчас показала свое платье с финального конкурса и она особенная.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Софии.
София стала одной из участниц конкурса красоты, где женщины со всего мира борются за звание самой красивой.
Девушка продемонстрировала уже много роскошных платьев, обладающих мощными смыслами и помогающих ей показать настоящую ситуацию в нашей стране. А также ее благотворительный проект вошел в топ-10.
На этот раз Шамия сделала привязку к богатству украинских лесов, ведь ее образ называется "Лесная песня".
Платье Софии Шами из финального шоу на коккурсе красоты (фото: instagram.com/sfshamie)
А именно украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" оказался одним из самых красивых и успешных еще за пределами нашей страны за последний год. Возможно, здесь есть определенная связь.
Однако прекрасное платье у Софии имеет очень интересный изумрудный цвет. Это платье корсетное и корсет украшен цветами и блестками такого же цвета.
Невероятная накидка имеет невероятную форму, это как большой цветок, который имеет золотисто-изумрудный цвет и создает вау эффект.
Спина и зона декольте у девушки обнажены, но, несмотря на это, основное внимание направлено именно на платье.
Также невозможно обойти и головной убор конкурсантки, полностью повторяющий дизайн накидки Сони и который дополнил образ, а также сделал его цельным и совершенным.
Платье Софии Шами из финального шоу на коккурсе красоты (фото: instagram.com/sfshamie)
Ранее мы рассказывали, что Россия не принимала участие в Мисс Мира 2024 года.
Также напоминаем, каким был национальный костюм Софии на Мисс Мира 2024 года.