София Ротару напомнила о себе и публично обратилась к сыну с невесткой

София Ротару поздравила супругов с годовщиной брака

Так, сын легендарной артистки и его избранница Светлана уже 30 лет как живут в счастливом браке.

В соцсетях исполнительница опубликовала фотографию своего отпрыска с невесткой.

Снимок был сделан за границей, вероятно, до полномасштабного вторжения.

Сын Софии Ротару с супругой (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

На фото Ротару лишь отметила, что супруги вместе уже 30 лет, и поздравила их с праздником.

"Поздравляю", - написала она.

Напомним, ранее сестра знаменитости Аурика рассказывала, что артистка сейчас живет под Киевом, в поселке Пятихатки.

По ее словам, вместе с ней находится сын Руслан Евдокименко.

София Ротару с сыном (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)