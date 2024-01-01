София Ротару напомнила о себе и публично обратилась к сыну с невесткой

Певица София Ротару, которая крайне редко выходит на связь с поклонниками, сообщила о важном празднике в семье и публично обратилась к сыну Руслану Евдокименко и его жене.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, сын легендарной артистки и его избранница Светлана уже 30 лет как живут в счастливом браке.
В соцсетях исполнительница опубликовала фотографию своего отпрыска с невесткой.
Снимок был сделан за границей, вероятно, до полномасштабного вторжения.
Сын Софии Ротару с супругой (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
На фото Ротару лишь отметила, что супруги вместе уже 30 лет, и поздравила их с праздником.
"Поздравляю", - написала она.
Напомним, ранее сестра знаменитости Аурика рассказывала, что артистка сейчас живет под Киевом, в поселке Пятихатки.
По ее словам, вместе с ней находится сын Руслан Евдокименко.
София Ротару с сыном (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
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