София до сих пор лидер. Топ-10 самых популярных имен в Украине

Министерство юстиции назвало самые популярные имена для мальчиков и девушек в первом полугодии 2023 года.
Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали представители министерства юстиции.
Чаще всего для своих новорожденных дочерей родители выбирали следующие имена:
Среди мужских имен наиболее распространенными были такие:
В прошлом году лидерами в этих категориях были София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария для девочек и Марк, Александр, Максим, Матвей, Артем для мальчиков.
Ранее мы подробно рассказали, какие имена были самыми популярными в регионах Украины.
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