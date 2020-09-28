У Софії Київській вперше в історії пройшла онлайн-екскурсія

Софійський собор є найстарішим збереженим давньоруським храмом

Проект реалізується за сприяння "Дарниці" та Zagoriy Foundation

Національний заповідник "Софія Київська" за сприяння фармацевтичної компанії "Дарниця" та благодійного фонду Zagoriy Foundation запустили спільний проект - онлайн-екскурсію "Мозаїки і фрески Софії Київської".

Віртуальний тур провів доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи заповідника В'ячеслав Корнієнко, який розповів про історію створення Софійського собору, який є найстарішим збереженим давньоруським храмом, а також про те, що в часи Київської Русі саме тут були розташовані перші бібліотека і школа.

Під час онлайн-екскурсії усі бажаючі могли помилуватися стінами храму, які прикрашають сотні метрів розписів - фрески та графіті, а також мозаїками тисячолітньої давнини, які збереглися до наших днів завдяки меценатам минулого.

Своєю чергою, голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків нагадав, що "Дарниця" має досвід у проведенні 3D-турів по своєму виробництву, і змогла надати Софії Київської технічну підтримку при організації такої екскурсії.

"Дарниця" разом з вченими, які працюють у Софії Київській, хотіла показати всім бажаючим один з найстаріших пам'ятників архітектури нашої країни, а також її безцінні скарби. Ми раді, що змогли надати допомогу в технічній підготовці такої екскурсії, оскільки наша фармацевтична компанія має досвід у проведенні віртуальних турів. Ці технології дозволять учасникам екскурсії побачити Софію Київську практично наживо, відчути її дух і відчути силу цього древнього місця", - підкреслив Шимків.

Нагадаємо, фармацевтичні компанії "Дарниця" і "Інтерхім" спільно з благодійним фондом Zagoriy Foundation запустили проект по осушенню фундаменту і стін Софійського собору та прилеглих споруд з допомогою швейцарського інноваційного обладнання BioDry. Це дозволить привести в норму рівень вологи і позбавить від вогкості стіни і підвальні приміщення Софії Київської.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - найбільший в Україні виробник лікарських засобів, яка веде свою історію з 1930 року. У 2019 році Дарниця оголосила про трансформації бізнесу. Компанія провела ребрендинг і представила нову стратегію - побудова міжнародного бренду, лідерство в генеричному сегменті лікарських засобів і діджиталізацію процесів.

Zagoriy Foundation створений у 2015 році родиною Загорій. Фонд системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва. Пріоритетним напрямком діяльності фонду є розвиток культури благодійності в Україні.