Археологи розкопали стародавнє поховання віком понад 8 400 років

Археологи в Швеції розкопали найдавніше поховання (колаж: РБК-Україна)

На місці давнього поховання були знайдені останки собак віком понад 8 400 років

У Швеції археологи розкопали древнє поховання періоду кам'яного віку. Вчені визначили, що кістки, яким понад 8 400 років, належать братам нашим меншим – собакам. Розкопки на цьому місці ведуться вже п'ять років, однак ця знахідка була зроблена зовсім недавно.

Про це розповідає Daily Mail.

Поховання з собаками було виявлено на частині великої ділянки, де археологи при підтримці місцевої влади проводять розкопки. Зараз це найбільша локація зі старожитностями, над якою працюють у Швеції.

Поселення розташоване на території нинішнього Люнгавікена у Зельвесборзі і з 2015 року є одним з головних об'єктів археології. Під час розкопок команда виявила залишки принаймні 56 будівель, які колись стояли на цьому місці, а також стовпів і ям.

"Собаки добре збереглися, і той факт, що вони поховані в центрі поселення кам'яного століття, унікальний", – говорить остеолог Ола Магнелл з музею Блекінге, додавши, що тварини були поховані поруч з людьми.

Вважається, що в цьому районі в кам'яному столітті жили мисливці.

"Похована собака якимось чином показує, наскільки ми схожі упродовж тисячоліть, коли справа стосується таких почуттів, як горе і втрата", – кажуть археологи.

Собака – перша одомашнена тварина, і багато фахівців вважають, що без неї вся інша домашня живність (корови, коні, кури) могла б взагалі не з'явитися. Вважається, що першими приручили тварин в Південній Азії.

Нагадаємо, що раніше археологи виявили унікальну гробницю, в якій тіла розташовані особливим чином. Подробиці й фото – в нашій статті.

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