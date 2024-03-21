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Это приведет к лишним затратам: 6 мест, которые категорически нельзя чистить содой

Четверг 21 марта 2024 21:49
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Это приведет к лишним затратам: 6 мест, которые категорически нельзя чистить содой Что категорически нельзя чистить содой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пищевая сода является самым популярным средством для уборки и мойки. Несмотря на универсальность и широкое применение, нельзя чистить содой много поверхностей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.

Электронные устройства

Пищевая сода - это абразивное и зернистое вещество, поэтому его нельзя использовать вблизи каких-либо деликатных электронных устройств.

Необходимо избегать использования пищевой соды на компьютерах, смартфонах, планшетах и компьютерах. Абразивная текстура соды может поцарапать экраны и повредить щекотливые электронные компоненты.

Ювелирные изделия

Вы можете сильно повредить ювелирные изделия, если будете опрометчиво использовать пищевую соду не там, где это стоит делать. Особенно это касается изделий из золота и серебра.

Использование соды может привести к появлению царапин снятия защитного покрытия.

Для очистки ювелирных изделий нужно использовать чистящие средства, которые специально созданы для конкретного типа ювелирных изделий.

Алюминиевая посуда

Обычно с помощью соды могут отчищать посуду, но делать это нужно осторожно.

Однако, когда речь идет об алюминиевых сковородах и кастрюлях, гораздо лучше будет использовать обычное средство для мытья, а не соду. Все потому, что сода может вступать в реакцию с поверхностью, и может привести к изменению цвета посуды.

Деревянные полы

Очищать пол с помощью пищевой соды нельзя.

Лучше всего использовать только специальные моющие средства, предназначенные для такого типа пола, иначе вы можете случайно поцарапать покрытие. В результате скрыть повреждение будет непросто.

Зеркала и стекло

Пищевая сода является мягким абразивом, но ее использование на стеклах и зеркалах может поцарапать поверхность. Вместо этого можно использовать раствор уксуса или специальное средство для мытья стекла.

Мраморные столешницы

Использование пищевой соды на мраморе может привести к коррозии. Для столешниц такого типа рекомендуется использовать теплую воду и мыло.

Это же относится и к мраморной плитке. Следует помнить, что пищевая сода может разрушить ее поверхность.

Ранее мы сообщали, можно ли изжогу "тушить" содой.

Также мы писали, как быстро очистить лоток стиральной машины без "химии".

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