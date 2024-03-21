Это приведет к лишним затратам: 6 мест, которые категорически нельзя чистить содой
Пищевая сода является самым популярным средством для уборки и мойки. Несмотря на универсальность и широкое применение, нельзя чистить содой много поверхностей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.
Электронные устройства
Пищевая сода - это абразивное и зернистое вещество, поэтому его нельзя использовать вблизи каких-либо деликатных электронных устройств.
Необходимо избегать использования пищевой соды на компьютерах, смартфонах, планшетах и компьютерах. Абразивная текстура соды может поцарапать экраны и повредить щекотливые электронные компоненты.
Ювелирные изделия
Вы можете сильно повредить ювелирные изделия, если будете опрометчиво использовать пищевую соду не там, где это стоит делать. Особенно это касается изделий из золота и серебра.
Использование соды может привести к появлению царапин снятия защитного покрытия.
Для очистки ювелирных изделий нужно использовать чистящие средства, которые специально созданы для конкретного типа ювелирных изделий.
Алюминиевая посуда
Обычно с помощью соды могут отчищать посуду, но делать это нужно осторожно.
Однако, когда речь идет об алюминиевых сковородах и кастрюлях, гораздо лучше будет использовать обычное средство для мытья, а не соду. Все потому, что сода может вступать в реакцию с поверхностью, и может привести к изменению цвета посуды.
Деревянные полы
Очищать пол с помощью пищевой соды нельзя.
Лучше всего использовать только специальные моющие средства, предназначенные для такого типа пола, иначе вы можете случайно поцарапать покрытие. В результате скрыть повреждение будет непросто.
Зеркала и стекло
Пищевая сода является мягким абразивом, но ее использование на стеклах и зеркалах может поцарапать поверхность. Вместо этого можно использовать раствор уксуса или специальное средство для мытья стекла.
Мраморные столешницы
Использование пищевой соды на мраморе может привести к коррозии. Для столешниц такого типа рекомендуется использовать теплую воду и мыло.
Это же относится и к мраморной плитке. Следует помнить, что пищевая сода может разрушить ее поверхность.
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