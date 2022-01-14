Королівський шоколадний пиріг за лічені хвилини: навіть тісто не треба замішувати!

Пропонуємо приготувати ніжний пиріг без випічки, в основі якого сир і шоколадна крихта - поєднання, що вважається безпрограшним. Для такого десерту не потрібно навіть замішувати тісто, а королівський смак вам гарантований.

Дайте повністю охолонути при кімнатній температурі, накрийте плівкою і поставте в холодильник на 1-2 години.

2/3 крихти відправте в форму, сформуйте дно і бортики. Викладіть зверху сирну масу. Присипте крихтою, що залишилася. Випікайте при 180 градусах 40 хвилин.

Борошно і какао просійте, додайте цукор і дрібку солі. Охолоджене вершкове масло натріть на тертці, потім руками розітріть в дрібну крихту.

Для начинки все ретельно перебийте занурювальним блендером до однорідної маси.

Скріншот: так буде виглядати наш пиріг

Візьміть форму розміром 22 см в діаметрі, а також ці інгредієнти:

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