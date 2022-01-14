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Королівський шоколадний пиріг за лічені хвилини: навіть тісто не треба замішувати!

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П'ятниця 14 січня 2022 12:05
Королівський шоколадний пиріг за лічені хвилини: навіть тісто не треба замішувати! Скріншот: пиріг без випічки з сиром і шоколадом
Автор: Світлана Мащенко

Пропонуємо приготувати ніжний пиріг без випічки, в основі якого сир і шоколадна крихта - поєднання, що вважається безпрограшним. Для такого десерту не потрібно навіть замішувати тісто, а королівський смак вам гарантований.

Секретом "швидкого" пирога поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Візьміть форму розміром 22 см в діаметрі, а також ці інгредієнти:

  • Борошно - 280 г
  • Масло вершкове - 180 г
  • Какао - 60 г
  • Цукор - 80-100 г
  • Сіль - щіпка

Для начинки:

  • Сир - 350 г
  • Цукор - 70-100 г
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Сметана - 70 г
  • Крохмаль кукурудзяний - 20-40 г (якщо начинка рідка, додайте більше, якщо досить густа, менше)

Королівський шоколадний пиріг за лічені хвилини: навіть тісто не треба замішувати!

Скріншот: так буде виглядати наш пиріг

Для начинки все ретельно перебийте занурювальним блендером до однорідної маси.

Борошно і какао просійте, додайте цукор і дрібку солі. Охолоджене вершкове масло натріть на тертці, потім руками розітріть в дрібну крихту.

2/3 крихти відправте в форму, сформуйте дно і бортики. Викладіть зверху сирну масу. Присипте крихтою, що залишилася. Випікайте при 180 градусах 40 хвилин.

Дайте повністю охолонути при кімнатній температурі, накрийте плівкою і поставте в холодильник на 1-2 години.

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Крім того ми писали, як приготувати чізкейк без випічки.

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