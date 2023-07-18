ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Собакам лучше не купаться. В одном из парков Киева - снова катастрофа с озерами

Новина українською →
Киев, Вторник 18 июля 2023 11:05
Собакам лучше не купаться. В одном из парков Киева - снова катастрофа с озерами Фото: Озера Голосеевского парка снова страдают от слива (Facebook/Соседи. Голосеевский район)
Автор: Людмила Жукова

В Голосеевском парке Киева - снова коллапс. Там в Ореховатские озера снова слили неизвестные вещества, от чего вода в водоемах изменила цвет.

Об инциденте сообщила в Facebook активистка и жительница Голосеевского района Алена Деньга.

Что случилось в Голосеевском парке

Так, 18 июля сообщается о неизвестных отходах, которые слили в водоем. Два озера в парке окрасились в коричневый цвет. Отметим, что все озера в Голосеевском парке, который является в своем роде уникальным, связаны между собой.

"Внимание! Снова сбросы в пруды! Два озера от "Универмага" сейчас имеют такую ​​окраску. Происхождение неизвестно. Знаю, что многие люди позволяют собакам там купаться, лучше этого не делать ближайшие дни, даже в других ставках, ведь все они взаимосвязаны", - предупредила жителей района Алена Деньга.

Собакам лучше не купаться. В одном из парков Киева - снова катастрофа с озерамиСобакам лучше не купаться. В одном из парков Киева - снова катастрофа с озерамиВ Голосеевском парке Киева снова страдают озера (фото: Алена Деньга)

Отметим, что 18 июля уже отправлена заявка в Государственную инспекцию с просьюой проверить, что слили в озера.

Такая ситуация - уже далеко не первая. В озера уже неоднократно сливались отходы (фенол, фосфаты), но Министерство охраны окружающе среды ничего не предпринимает.

Национальный Голосеевский парк уникален тем, что находится на территории большого мегаполиса. Тут находятся, сосны, многовековые дубы, буковые рощи, также обитают утки и черепахи. Это уникальный уголок первозданной природы, которую необходимо беречь, а не разрушать.

Как мы ранее писали, в Голосеевском парке Киева на частном аттракционе чуть не убили ребенка.

Читайте также, в одном из парков Киева - катастрофа с озерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Экологическая катастрофа