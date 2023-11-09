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Одесские патрульные спасли собаку, которую сбил мотоцикл: детали героического поступка

Одесса, Четверг 09 ноября 2023 13:46
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Одесские патрульные спасли собаку, которую сбил мотоцикл: детали героического поступка Фото: в Одессе патрульные спасли собаку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе патрульные полицейские спасли на своей смене собаку, попавшую под мотоцикл.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Facebook.

Что известно о героях

Служебную собаку зовут Герда. С начала войны она ежедневно оберегает и помогает патрульным, которые несут службу на одном из стационарных постов города.

Недавно с животным произошел досадный случай. Дело в том, что она попала под колеса мотоцикла. Это произошло внезапно, когда животное выбежало на проезжую часть дороги. Водитель пытался уйти от наезда, но не смог.

К большому счастью, там нес службу патрульный Александр Рябов, имеющий образование врача-ветеринара.

Саша осмотрел Герду и сразу понял, что ее нельзя транспортировать. Но нужно лекарство. Так что другой экипаж поехал в ветеринарную клинику. Врачи в режиме онлайн осмотрели собаку и дали соответствующее лекарство для укола. Затем Александр провел животному все необходимые медицинские манипуляции.

Уже через несколько часов Герда встала на лапы. Сейчас животное под наблюдением патрульных.

Одесские патрульные спасли собаку, которую сбил мотоцикл: детали героического поступкаОдесские патрульные спасли собаку, которую сбил мотоцикл: детали героического поступкаВ Одессе патрульные спасли собаку (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, что собака спасла от ХАМАС целую семью ценой собственной жизни.

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