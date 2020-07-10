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Цей продукт дуже небезпечний для літніх людей: їсти дуже обережно

П'ятниця 10 липня 2020 07:38
Цей продукт дуже небезпечний для літніх людей: їсти дуже обережно
Найнебезпечніший продукт для літніх (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Лікарі назвали найнебезпечніший продукт для літніх людей

Медики назвали продукт, які дуже небезпечний для людей похилого віку. Фахівці стверджують, що це пов'язано з особливостями організму засвоювати деякі продукти в літньому віці.

Вчені з США провели дослідження і з'ясували, що м'ясо є особливо небезпечним для людей старшого віку. Особливо це стосується свинини, оскільки при перетравленні шлунком свинини або яловичини в кишківнику людей похилого віку активізуються бактерії, які виділяють особливу речовину. Ця речовина може дуже сильно пошкодити стінки артерій. При цьому значно підвищується ризик судинних патологій, в тому числі та артеріосклерозу. Про це пише видання Zdorovia.

Одною з таких речовин є триметиламін. У печінці людини він перетворюється в оксид три метиламіну (ТМАО). Таке з'єднання стимулює розвиток порушень, які пов'язані з ризиком передчасної смерті.

"Рівень ТМАО в крові є чинником розвитку атеросклерозу, серцевого нападу, інсульту та інших серцево-судинних захворювань. Чим він вище, тим більше шансів постраждати", - попереджають медики.

Крім того, дослідження показало, що виділення цієї речовини пов'язано з віковим зниженням інтелектуальних здібностей, розвитком дегенеративних станів і розумової відсталості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтологи розповіли, кому може зашкодити мед.

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