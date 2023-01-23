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Стало известно, когда Украину накроют сильные снегопады

В Украину идет похолодание (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Почти весь январь зима радовала украинцев неприсущим теплом и отсутствием осадков. Однако уже скоро время года снова полноценно вступит в свои права и вернется с метелью и снегопадами.

Какая будет погода в Украине до конца января - подробнее читайте в материале Styler.

Прогноз народного синоптика

Народный синоптик Станислав Щедрин предупреждает о ряде активных циклонов, которые станут ощутимы в Украине уже с 27 января.

По его словам, в период до 3 февраля по Украине пройдут сильные снегопады, метели. На дорогах возможны сугробы и гололедица, налипание мокрого снега. Дополнит не очень приятную погодную картину порывистый ветер, а на юге - дождь с мокрым снегом.

Однако снежный покров долго не продержится.

На инфографике видно, как Украину накрывают снегопады (фото: facebook.com/Stas1234567)

Что говорят синоптики

На погодном ресурсе Gismeteo прогноз погоды сильно отличается от народного синоптика.

По их данным, в течение 27-29 января температура будет держаться в пределах 1-2 градусов мороза. А с 30 января может достичь 4 градусов тепла. При этом дни будут ясными и достаточно солнечными с небольшой облачностью, а значительных осадков не ожидается.

Таким образом, февраль 2023 начнется для украинцев аномально тепло и порадует хорошей для прогулок погодой.

Скриншот

На сайте Meteoprog данные также не разнятся. По наблюдениям метеорологов, февраль для Украины начнется благоприятно и без осадков.

Скриншот

Ранее мы рассказывали, когда украинцы будут отмечать Пасху 2023 года .

Читайте также, какова погода в феврале 2023 года.

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