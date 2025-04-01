Завтрак, дающий суперсилу: забудьте о печенье!

Многие считают завтрак самым важным приемом пищи в течение дня, поскольку он обеспечивает энергией, необходимой для начала дня. Однако многие люди выбирают нездоровые варианты, такие как печенье или сладкие хлопья, что может привести к скачкам сахара и вы снова будете голодными.
Что надо есть для энергии на целый день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Дело в том, что печенье часто содержит большое количество рафинированного сахара, что может привести к быстрому приросту энергии с последующим резким падением, оставляя вас уставшими к полудню.
В печенье не хватает основных питательных веществ, таких как белок, клетчатка и полезные жиры, которые имеют решающее значение для поддержания сытости и работоспособности в течение дня.
Регулярное потребление обработанной и сладкой пищи может способствовать долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.
Протеиновые коктейли
Богатые белками коктейли могут быть отличным способом начать день. Вы можете смешать протеиновый порошок (например, сывороточный или овощной) со свежими фруктами и овощами для сбалансированного завтрака.
Суперпищевые добавки
Продукты, содержащие суперпродукты, такие как спирулина, хлорелла или мака, могут предложить естественный заряд энергии благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Обогащенный овес быстрого приготовления: выбор овса быстрого приготовления, обогащенного белками и клетчаткой, может быть здоровой альтернативой. Вы можете добавить фрукты или орехи, чтобы повысить его питательную ценность.
Здоровые энергетические батончики
Ищите батончики, которые содержат натуральные ингредиенты, такие как орехи, семена и цельные зерна, без добавления сахара. Это может быть удобным вариантом, если утром у вас мало времени.
Поливитаминные добавки
Хорошие поливитамины могут помочь покрыть любые пищевые недостатки и обеспечить дополнительный заряд энергии в начале дня.
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