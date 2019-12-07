Сніговий дощ: синоптики розповіли, де остаточно зіпсується погода

Погода в Україні на вихідних, 7 та 8 грудня, очікується нестабільна і похмура. Деякі області накриє дощами, які перетворяться в мокрий сніг. Температура повітря підніметься на кілька градусів, але сильний вітер не дасть відчути потепління.

На сході країни в суботу, 7 грудня, буде сухо, без опадів, мінлива хмарність. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень очікується +3 +5 градусів.

У південних областях буде тепло, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе від -1 до +2 градусів, вдень потеплішає до +6 +9 градусів. У Криму сухо, хмарно. Вночі -1 +1, вдень +6 +8 градусів.

На півночі України очікується суха погода, без опадів. Вночі температура коливатиметься від -2 до -4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +2 +4 градуси.

Західні області накриє короткочасними дощами, сухо буде тільки в Хмельницькій та Чернівецькій областях. Вночі від -1 до -5 градусів, удень повітря прогріється до +2 +5 градусів.

В центральній частині країни хмарно, опади не прогнозуються. Вночі температура коливатиметься від -1 до -4 градусів, вдень очікується від +2 до +5 градусів.

У Києві 7 грудня буде хмарно, можливі прояснення. Нічна температура становитиме -2 -4 градуси, вдень від +1 до +3 градусів, без опадів.

Карта погоди на 7 грудня

У неділю, 8 грудня, на сході України очікується суха погода, без опадів. Вночі від -1 до -4 градусів, денна температура коливатиметься в межах +2 +5 градусів.

У південних областях хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень очікується +5 +7 градусів. У Криму сухо, вночі +1 +3 градуси, вдень +5 +7 градусів.

На півночі країни без опадів, вдень мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме -1 +1 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть +3 +5 градусів.

На заході трохи потеплішає, але синоптики попереджають про те, що вдень пройде дощ, а вночі очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +3 градусів, вдень від +3 до +5 градусів.

В центральній частині країни без опадів, вночі від -1 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +3 +5 градусів.

У Києві 8 грудня без опадів, мінлива хмарність. Нічна температура повітря складе -1 +1 градус, удень повітря прогріється до +3 +5 градусів.

Карта погоди на 8 грудня