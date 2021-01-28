ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Перекриті дороги та скасовані рейси: Одеса потерпає від снігопадів

Одеса, Четвер 28 січня 2021 16:51
Перекриті дороги та скасовані рейси: Одеса потерпає від снігопадів
Фото: автомобіль (facebook.com/odesapolice)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 28 січня, через снігопади в Одесі скасували деякі міжнародні авіарейси. Один рейс був перенаправлений в аеропорт "Бориспіль".

Про це свідчать дані онлайн-табло аеропорту "Одеса".

Так, були скасовані рейси Одеса-Варшава, Одеса-Київ, Одеса-Стамбул.

Літак з Шарм-ель-Шейха не зміг приземлитися в одеському аеропорту, тому він був перенаправлений в "Бориспіль".

Однак снігопад не перешкодив приземлитися в Одеському аеропорту літакам зі Стамбула та Борисполя. Сьогодні до Одеси планують прилетіти ще два рейси.

Перекриті дороги та скасовані рейси: Одеса потерпає від снігопадів

Крім того, на трасі М05 Одеса - Київ тимчасово заборонено рух легкового транспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг. При цьому патрульна поліція повідомляє, що траса закрита і для вантажних і легкових машин.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за останні два дні одеські рятувальники допомогли витягнути зі снігових заметів 385 транспортних засобів та надали допомогу 995 людям, у тому числі 13 дітей. Всього рятувальників викликали 63 рази.

Також на цей час в Одеській області продовжують працювати два стаціонарних і один пересувний пункт обігріву та пункт харчування на 306-му кілометрі автодороги Одеса-Київ.

Фото: негода в Одесі (facebook.com/odesapolice, t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, через сильні снігопади в Одеській і Миколаївській областях на дорогах державного та місцевого значення обмежено рух транспорту, а до 8 населених пунктів і зовсім відсутній проїзд.

Крім того, через негоду в Україні деякі населені пункти можуть залишитися без світла та транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ГідрометцентрОдесаСнігопад

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся