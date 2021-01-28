Перекриті дороги та скасовані рейси: Одеса потерпає від снігопадів

Фото: автомобіль (facebook.com/odesapolice)

У четвер, 28 січня, через снігопади в Одесі скасували деякі міжнародні авіарейси. Один рейс був перенаправлений в аеропорт "Бориспіль".

Про це свідчать дані онлайн-табло аеропорту "Одеса".

Так, були скасовані рейси Одеса-Варшава, Одеса-Київ, Одеса-Стамбул.

Літак з Шарм-ель-Шейха не зміг приземлитися в одеському аеропорту, тому він був перенаправлений в "Бориспіль".

Однак снігопад не перешкодив приземлитися в Одеському аеропорту літакам зі Стамбула та Борисполя. Сьогодні до Одеси планують прилетіти ще два рейси.

Крім того, на трасі М05 Одеса - Київ тимчасово заборонено рух легкового транспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг. При цьому патрульна поліція повідомляє, що траса закрита і для вантажних і легкових машин.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за останні два дні одеські рятувальники допомогли витягнути зі снігових заметів 385 транспортних засобів та надали допомогу 995 людям, у тому числі 13 дітей. Всього рятувальників викликали 63 рази.

Також на цей час в Одеській області продовжують працювати два стаціонарних і один пересувний пункт обігріву та пункт харчування на 306-му кілометрі автодороги Одеса-Київ.

Фото: негода в Одесі (facebook.com/odesapolice, t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, через сильні снігопади в Одеській і Миколаївській областях на дорогах державного та місцевого значення обмежено рух транспорту, а до 8 населених пунктів і зовсім відсутній проїзд.

Крім того, через негоду в Україні деякі населені пункти можуть залишитися без світла та транспорту.