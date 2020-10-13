Сніжана Бабкіна стала жертвою шахраїв: сиджу і плачу

Сніжана Бабкіна (Фото: facebook.com/Снежана Бабкіна)

Сніжана Бабкіна повідомила про те, що її пограбували

Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна стала жертвою інтернет-шахраїв. У Сніжани Бабкіної викрали сторінку в Instagram.

Заплакана Сніжана повідомила підписникам, що вона хотіла пройти верифікацію своєї сторінки, але після оновлення даних зникли всі її фотографії, а ім'я змінили. Бабкіна записала відео і розмістила її на сторінці в Instagram свого чоловіка Сергія Бабкіна. Вона попросила про допомогу.

"У мене тільки що вкрали Instagram. Ви говорите, що я не плачу. Бачите, я сиджу зараз і плачу, не знаю, що робити. Кілька днів тому я подала заявку на верифікацію, тільки що мені прийшло на пошту листа, що мені потрібно натиснути та верифікувати. Я натиснула, ввела свою пошту, назву свого облікового запису, ввела пароль. Потім мені прийшла на телефон SMS, я ввела цей код, потім воно зайшло в мій Instagram і потім у хвилину такий спалах і все! Все зникає і все... Змінили ім'я, видалили фото і всю шапку. Я взагалі не знаю кому писати, що робити, я ввожу свій пароль, вони, мабуть, вже його змінили. Ніхто з моєї команди не може зайти на мою сторінку", - розповіла Сніжана Бабкіна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Бабкін і вся його сім'я перехворіли на коронавірус.

А також розповідали про те, що Сергій Бабкін зізнався, що мріє про четверту дитину.