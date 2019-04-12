Сніг у квітні: українські Карпати замело (фото)

Сніг у квітні (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

У Карпатах випав сніг і мандрівникам, які зібралися в похід, потрібно бути обережними

Сніг у квітні засипав обсерваторію на горі Піп Іван, яка знаходиться в Карпатах. Про це повідомляють рятувальники на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

За станом на 7:50 12 квітня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 метрів. При цьому падає сніг і мете заметіль. Вітер північно-західний 10 м/с. Температура повітря становить -5 градусів за Цельсієм.

За даними Укргідрометцентру, 12 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Сніг у квітні в Карпатах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині Піп Іван, також називається Білий Слон. Вище обсерваторії розташована споруда, в якій постійно жили й працювали люди (2028 м над рівнем моря).

Обсерваторія діяла в 1938-1941 роках. Вона розташована на території Верховинського району Івано-Франківської області.

Зараз у приміщенні колишньої обсерваторії діє Явирницьке пошуково-рятувальне відділення СПРЧ аварійно-рятувального загону спеціального призначення у ДСНС України.

Нагадаємо, що синоптики лякали українців квітневим снігом. Повідомлялося, що дві області будуть страждати від дощу з мокрим снігом.

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