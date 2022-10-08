Телеведущий Даниэль Салем попал во вражеский обстрел на фронте: шокирующее видео

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который с самого начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, показал ужасные кадры с фронта.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram .

На ролике шоумен показал, из-за чего приходится проходить защитникам на передовой. В частности, можно увидеть, как он с собратьями прятался в окопе, в то время, когда над их головами пролетел снаряд и разорвался где-то рядом.

Отметим, что даже при таких пугающих событиях Даниэль и его собратья не теряют чувство юмора и продолжают шутить.

"Однажды сидели мы втроем в детской, и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить", - подписал видео Салем.

В комментариях пользователи в шоке от увиденного, желают телеведущему здоровья и победы.