RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дивіться, як виглядає елітний готель у Трускавці, де засідають "слуги народу"

Автор: Дмитрий Войналович

Засідання фракції "Слуга народу", куди має прибути і президент Володимир Зеленський, розпочалося у Трускавці.

Для цього дійства, яке обговорюють вже кілька днів, було обрано місцевий готель-санаторій "Rixos Прикарпаття".

Як виглядає локація, де засідатимуть до 3 жовтня "слуги народу" для обговорення важливих питань, - дивіться у фотопідбірці нижче.

Як виглядає Rixos у Трускавці

"Rixos Прикарпаття" у Трускавці (фото: rixos.ua)

П'ятизірковий курортний комплекс окрім номерів пропонує гостям більярд, боулінг, СПА-центр, бари і ресторани та інші розваги.

Не виключено, що депутати користуватимуться цими благами готелю.

"Rixos Прикарпаття" у Трускавці (фото: rixos.ua)

Конференц-зали у "Rixos Прикарпаття" (фото: rixos.ua)

Додамо, що у цьому готелі проходитимуть лише засідання фракції. Проживатиме ж більша частина депутатів у інших готелях міста - "Міротелі" та "Лісовій пісні". Хоча декому й пощастило поселитися й у "Ріксосі". Кому конкретно - не відомо.

Пропонуємо вам також подивитися й прочитати про найцікавіші локації України для подорожі у жовтні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народаТрускавец