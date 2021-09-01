Дивіться усі! Українців захопила історія про хоробру 20-річну дівчину - бойового медика

Юлії через пару тижнів виповниться 21 рік, і зустріне його дівчина знову в окопах разом з побратимами в зоні проведення ООС, під свист ворожих куль і снарядів.

У своєму першому інтерв'ю військова зазначила, що пішла на фронт тому, що їй "хочеться бути корисною - тут дуже потрібні медики".

Так, зовсім нещодавно Юлія надавала першу медичну допомогу своєму командиру, який отримав важке наскрізне кульове поранення в голову після чергового обстрілу окупантів.

Медик згадує, що коли в окопі колола офіцеру знеболювальне, бинтувала пораненого, то була максимально зібрана і впевнена - адже на нерви немає часу. І тільки коли бійця забрали в госпіталь, тільки тоді присіла і дала волю переживанням.

Дівчина народилася і до 14 років прожила в Луганській області, але після початку війни сім'я переїхала. Мама Юлії Наталія Олексіївна Кримцева теж служить в армії та захищає країну від інтервентів.

"Цілий день думаю про цю невисоку, худеньку скромну дівчинку. Ні вік, ні стать, ні місце народження, etc не стануть на заваді, якщо ти визначився, хто ти, за кого ти. Все інше - просто відмазки", - пише журналістка Тетяна Наконечна, яка і спілкувалася з молодою мужньою дівчиною.

Бойовий медик Юлія на фронті на Донбасі вже півтора року (фото: facebook.com/tania.nackonechna / facebook.com/24th.brigade)

У мережі захоплюються хоробрістю і відвагою 20-річної військової та медика, яка допомагає бійцям ЗСУ на передовій і рятує їх життя, щоб воїни оберігали наші.