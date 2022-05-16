Дивіться відео прибуття поїзду Стефанія Експрес, який зустрічають переможною піснею Євробачення

Поїзд №43 Київ - Івано-Франківськ цього року в розкладі називатиметься Стефанія Експрес, а його прибуття на трьох станціях зустрічатимуть під переможну на Євробаченні 2022 пісню Kalush Orchestra.
Дивіться на відео прибуття цього потягу.
Власне, піснею про "Стефанію маму" поїзд будуть зустрічати на кінцевих зупинках, а також на вокзалі в Калуші, звідки родом Олег Псюк, засновник і фронтмен гурту.
Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін жартує, що це буде перший у світі поїзд, названий в честь мами.
Ось так зустрічають Стефанію Експрес у Калуші:
Олег Псюк народився 1994 року у місті Калуші Івано-Франківської області. Його маму звати Стефанія, і пісня задумувалася, як присвячення їй. Після початку війни вона отримала інший, глибинний сенс, ставши символом України, яка стоїть за перемогу й оберігає своїх дітей.
Дивіться виступ українців у фіналі Євробачення, за який ми отримали рекордну кількість балів від глядачів за всю історію конкурсу:
Раніше мама Олега Псюка, та сама Стефанія, розповіла, чим найбільше пишається у сині після перемоги на Євробаченні.
Також ми писали, що Укрпошта випустить марку на честь перемоги на Євробаченні.