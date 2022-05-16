Дивіться відео прибуття поїзду Стефанія Експрес, який зустрічають переможною піснею Євробачення

Власне, піснею про "Стефанію маму" поїзд будуть зустрічати на кінцевих зупинках, а також на вокзалі в Калуші, звідки родом Олег Псюк, засновник і фронтмен гурту.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін жартує, що це буде перший у світі поїзд, названий в честь мами.

Ось так зустрічають Стефанію Експрес у Калуші:

Як пісня про маму стала піснею про Україну

Олег Псюк народився 1994 року у місті Калуші Івано-Франківської області. Його маму звати Стефанія, і пісня задумувалася, як присвячення їй. Після початку війни вона отримала інший, глибинний сенс, ставши символом України, яка стоїть за перемогу й оберігає своїх дітей.

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