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Дивіться, як росіяни плавають в морі-болоті на Кубані: відео, яке викликає огиду

Колаж РБК-Україна: Пляж в Росії вразив брудом і зеленою водою
Автор: Світлана Мащенко

Росіяни показали, як треба відпочивати по канонам "руського міра". Пляжники зібралися на морі, яке більше схоже на болото.

Попереджаємо, фото і відео не для людей з слабкими шлунками!

"На Кубані море зацвіло і на пляжах стало зелено, як на болоті у Шрека. Однак відпочиваючих це анітрохи не бентежить: не дарма ж на курорт приїхали все-таки", - підписані кадри.

Дивіться на відео, як відпочивають в РФ:

"Руський мір" приносить лиш розруху

Зазначимо, що пляжі на тих територіях України, куди прийшов "руський мір" вже давненько, теж "радують". Зокрема, на єдиному курорті "ДНР" в Сєдово орендодавці зазивають відпочивальників, хоча курортне селище й офіційно закрите з 1 червня.

Цікаво, що курорт знаходиться в зоні бойових дій, і Маріуполь зовсім неподалік.

Колаж РБК-Україна: Пляжі в Сєдово

Раніше ми писали, що окупанти мають намір на руїнах Маріуполя облаштувати "курорт".

Також повідомлялося, що зробили окупанти з вокзалом Херсона.

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