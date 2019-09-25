Я не зможу поєднувати: нардеп вирішив відмовитися від мандата (відео)

Відомий український спортсмен, Жан Беленюк, який став народним депутатом від партії "Слуга народу", заявив, що готовий відмовитися від свого мандата і вибрати професійну спортивну кар'єру, так як поєднувати дві діяльності він не зможе. Про це він розповів у коментарі для Xsport.

На даний момент Жан Беленюк ще може поєднувати тренування та роботу в парламенті, але якщо йому доведеться обирати між Олімпійськими іграми і Верховною Радою, то його вибір однозначно буде на користь спорту.

"Хочеться сказати, що моя основна мета – Олімпійські ігри. Якщо мені доведеться вибирати між Радою та Іграми, то я однозначно виберу Ігри, і всі мої колеги це знають", - заявив спортсмен.

Він зазначив, що іноді йому доводилося бігати на тренування між засіданнями і в майбутньому він спробує поєднати спорт і політику.

"Якщо говорити про суміщення роботи у Верховній Раді і тренувань, то поки що непросто. Було таке, що у нас в день було ранкове і вечірнє засідання, а у мене на носі – чемпіонат світу. Мені довелося тренуватися між засіданнями. Але засідання у нас не кожен день, тому надалі я зможу поєднувати спорт і політику. Тим більше, далі буде простіше, так як висока завантаженість Ради пройде", - вважає Жан Беленюк.

Жан Беленюк готовий відмовитися від свого депутатського мандата заради спортивної кар'єри (Відео:YouTube/XSPORT.ua)