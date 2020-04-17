Смог у Києві: Комаровський дав 10 порад, які можуть врятувати життя

Доктор Комаровський дав поради при димі на вулиці (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, що робити якщо повітря на вулиці забруднене

Смог у Києві не на жарт перелякав мешканців столиці. Вони боятися виходити на вулицю і побоюються також радіації. У КМДА також закликали не виходити без потреби з будинку. Відомий український педіатр доктор Комаровський дав свої поради людям. Найголовніше правило від медика - це не виходити на вулицю або мінімізувати перебування там.

Поради доктора Комаровського при смозі на вулиці:

Якщо ви все-таки опинилися на вулиці, не робіть глибоких вдихів, носіть головний убір. Ні в якому разі не робіть фізичних вправ в цей час на вулиці!

Відкладіть пробіжки до кращих часів!

Після повернення з вулиці, змініть одяг і прийміть душ.

У квартирі потрібно закрити абсолютно всі. Кватирки, вікна, балкон. Якщо у вас є зволожувач повітря - сміливо включайте його. Якщо у вас його немає і є можливість купити - купуйте.

Слідкуйте за вологістю в будинку. Робіть частіше вологе прибирання. Частинки пилу в сухому повітрі осідають на підлогу. Мийте підлогу, розвісьте вологі речі, або використовуйте зволожувач повітря.

Не допускайте пересихання слизових оболонок, на яких можуть осідати шкідливі речовини. Для цього заставляйте себе пити багато води. Ви повинні випивати 2-3 літри в день.

Закапуйте ніс сольовими розчинами регулярно.

Не дозволяйте палити цигарки у домі. Ні в якому разі не готуйте смажену їжу.

Не пилососьте.

Носіння медичних масок будинку - марно. Єдине, що добре допомагає для зволоження слизових оболонок - це мокра марля.

В МОЗ повідомили, що наразі у Києві та Київській області утворився смог через горіння сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Проте цей дим може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій.

Як ми раніше писали, дим від пожеж в Чорнобилі прийшов до Києва, мешканців просять не виходити на вулицю.