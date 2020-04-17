Смог у Києві: Комаровський дав 10 порад, які можуть врятувати життя
Доктор Комаровський дав поради при димі на вулиці (фото: РБК-Україна)
Доктор Комаровський розповів, що робити якщо повітря на вулиці забруднене
Смог у Києві не на жарт перелякав мешканців столиці. Вони боятися виходити на вулицю і побоюються також радіації. У КМДА також закликали не виходити без потреби з будинку. Відомий український педіатр доктор Комаровський дав свої поради людям. Найголовніше правило від медика - це не виходити на вулицю або мінімізувати перебування там.
Поради доктора Комаровського при смозі на вулиці:
- Якщо ви все-таки опинилися на вулиці, не робіть глибоких вдихів, носіть головний убір. Ні в якому разі не робіть фізичних вправ в цей час на вулиці!
- Відкладіть пробіжки до кращих часів!
- Після повернення з вулиці, змініть одяг і прийміть душ.
- У квартирі потрібно закрити абсолютно всі. Кватирки, вікна, балкон. Якщо у вас є зволожувач повітря - сміливо включайте його. Якщо у вас його немає і є можливість купити - купуйте.
- Слідкуйте за вологістю в будинку. Робіть частіше вологе прибирання. Частинки пилу в сухому повітрі осідають на підлогу. Мийте підлогу, розвісьте вологі речі, або використовуйте зволожувач повітря.
- Не допускайте пересихання слизових оболонок, на яких можуть осідати шкідливі речовини. Для цього заставляйте себе пити багато води. Ви повинні випивати 2-3 літри в день.
- Закапуйте ніс сольовими розчинами регулярно.
- Не дозволяйте палити цигарки у домі. Ні в якому разі не готуйте смажену їжу.
- Не пилососьте.
- Носіння медичних масок будинку - марно. Єдине, що добре допомагає для зволоження слизових оболонок - це мокра марля.
В МОЗ повідомили, що наразі у Києві та Київській області утворився смог через горіння сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Проте цей дим може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій.
Як ми раніше писали, дим від пожеж в Чорнобилі прийшов до Києва, мешканців просять не виходити на вулицю.
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