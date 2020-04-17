Смог в Киеве: Комаровский дал 10 советов, которые могут спасти жизнь
Доктор Комаровский дал советы при дыме на улице (фото: РБК-Украина)
Доктор Комаровский рассказал, что делать если воздух на улице загрязнен
Смог в Киеве не на шутку перепугал жителей столицы. Они бояться выходить на улицу и опасаются также радиации. В КГГА таже призвали не выходить без нужды их дома. Известный украинский педиатр доктор Комаровский дал свои советы людям. Самое главное правило от медика - это не выходить на улицу или минимизировать нахождение там.
Советы доктора Комаровского при смоге на улице:
- Если вы все-таки оказались на улице, не делайте глубоких вдохов, носите головной убор. Ни в коем случае не делайте физических упражнений в это время на улице!
- Отложите пробежки до лучших времен!
- По возвращении с улицы, смените одежду и примите душ.
- В квартире нужно закрыть абсолютно все. Форточки, окна, балкон. Если у вас есть увлажнитель воздуха - смело его включайте. Если у вас его нет и есть возможность купить - приобретайте.
- Следите за влажностью в доме. Делайте чаще влажную уборку. Частицы пыли в сухом воздухе оседают на пол. Мойте пол, развесьте влажные вещи, либо используйте увлажнитель воздуха.
- Не допускайте пересыхания слизистых оболочек, на которых могут оседать вредные вещества. Для этого заставляйте себя пить много воды. Вы должны выпивать 2-3 литра в день.
- Закапывайте нос солевыми растворами регулярно.
- Не позволяйте курить сигареты в в картире. Ни в коем случае не готовьте жареную пищу.
- Не пылесосьте.
- Ношение медицинских масок дома - бесполезно. Единственное, что хорошо помогает для увлажнения слизистых оболочек - это мокрая марля.
В Минздраве сообщили, что сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий.
Как мы ранее писали, дым от пожаров в Чернобыле пришел в Киев, жителей просят не выходить на улицу.
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