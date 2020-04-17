Смог в Киеве: Комаровский дал 10 советов, которые могут спасти жизнь

Доктор Комаровский дал советы при дыме на улице (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, что делать если воздух на улице загрязнен

Смог в Киеве не на шутку перепугал жителей столицы. Они бояться выходить на улицу и опасаются также радиации. В КГГА таже призвали не выходить без нужды их дома. Известный украинский педиатр доктор Комаровский дал свои советы людям. Самое главное правило от медика - это не выходить на улицу или минимизировать нахождение там.

Советы доктора Комаровского при смоге на улице:

Если вы все-таки оказались на улице, не делайте глубоких вдохов, носите головной убор. Ни в коем случае не делайте физических упражнений в это время на улице!

Отложите пробежки до лучших времен!

По возвращении с улицы, смените одежду и примите душ.

В квартире нужно закрыть абсолютно все. Форточки, окна, балкон. Если у вас есть увлажнитель воздуха - смело его включайте. Если у вас его нет и есть возможность купить - приобретайте.

Следите за влажностью в доме. Делайте чаще влажную уборку. Частицы пыли в сухом воздухе оседают на пол. Мойте пол, развесьте влажные вещи, либо используйте увлажнитель воздуха.

Не допускайте пересыхания слизистых оболочек, на которых могут оседать вредные вещества. Для этого заставляйте себя пить много воды. Вы должны выпивать 2-3 литра в день.

Закапывайте нос солевыми растворами регулярно.

Не позволяйте курить сигареты в в картире. Ни в коем случае не готовьте жареную пищу.

Не пылесосьте.

Ношение медицинских масок дома - бесполезно. Единственное, что хорошо помогает для увлажнения слизистых оболочек - это мокрая марля.

В Минздраве сообщили, что сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий.

Как мы ранее писали, дым от пожаров в Чернобыле пришел в Киев, жителей просят не выходить на улицу.