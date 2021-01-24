Коронавірус і онкологія: вчені зробили несподівану заяву

Коронавірус і онкологія (колаж: РБК-Україна)

Пацієнти з раком в активній формі або в анамнезі частіше стикаються зі значно більш високим ризиком важкого перебігу COVID-19. Онкологія на 30% підвищує ймовірність госпіталізації, а також до 13,4% - ризик смерті в результаті хвороби в перші 30 днів з моменту зараження. Чим ще небезпечний рак при коронавирусной інфекції - читайте нижче.

Дослідники проаналізували записи більш ніж 4800 пацієнтів, які були протестовані на COVID-19 з Біобанку Penn Medicine, щоб дослідити зв'язок між онкологічним статусом і наслідками інфекції. З 328 позитивних випадків захворювання до червня 2020 року 67 (20,7%) мали діагноз раку в анамнезі (80,6% з солідною злоякісністю пухлиною і 73,1% з неактивним раком). Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Eurek Alert.

Пацієнти з COVID-19, включаючи як з активним, так і з неактивним раком, мали більш високі показники госпіталізації в порівнянні з пацієнтами (55,2% проти 29%), онкологічних захворювань у яких в анамнезі не було. Також рак підвищив ризик госпіталізації у відділення інтенсивної терапії (25,7% проти 11,7%) і смертності протягом перших 30 днів з моменту зараження (13,4% проти 1,6%). У той час як летальність була більш сильно пов'язана з пацієнтами з активним раком, пацієнти в ремісії також стикалися з загальним підвищеним ризиком більш важкого протікання захворювання у порівнянні з пацієнтами COVID-19 без раку.

Примітно, що частка чорношкірих пацієнтів, яка складає 20% пацієнтів у біобанку - була значно вищою як серед онкохворих, так і серед тих, хто раніше не переносив рак серед COVID-19-позитивних пацієнтів (65,7% та 64,1% відповідно) у порівнянні з усіма пацієнтами, протестованими на SARS-CoV-2. Лікарі також вважають, що коронавірус непропорційно впливає на різні раси.

Дослідження показують, що пацієнти з раком мають більш високий ризик ускладнень COVID-19, частково зумовлений такими факторами, як літній вік, більш висока частота куріння, супутні захворювання, частий вплив медичних препаратів і ефекти терапії раку. Сам рак і його вплив на організм можуть відігравати певну роль у загостренні коронавірусної інфекції.

"Наш висновок про те, що онкохворі пацієнти з COVID-19 більш часто були госпіталізовані або вмирали, ніж пацієнти, які не мали раку. Навіть після коригування факторів рівня пацієнта, гіпотеза про те, що рак є незалежним фактором ризику для ускладнення інфекції COVID-19, підтвердився", - написали вчені.

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