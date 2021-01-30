Вчена розповіла, як змусити українців вакцинуватися

Вакцинація в Україні проти коронавірусу (ілюстративне фото: freepik.com)

У всьому світі і в Україні розгортається процес вакцинації населення від коронавирусной інфекції. Очікується, що вакцинація розпочнеться у лютому. Однак багато українців досі не готові до того, щоб їх організм отримав антитіла. Що потрібно зробити, щоб змусити українців вакцинуватися, розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

За даними вченої, в Україні історично склалося специфічне ставлення до вакцинації, яке заважає зберегти тисячі життів. Про те, як змінити ситуацію зі щепленнями не тільки проти коронавірусу, але і проти інших захворювань, дослідниця розповіла в інтерв'ю LIGA.net.

"У розвинених країнах ніхто не питає батьків - чи хочете ви вакцинувати свою дитину, її просто вакцинують. У нас же починаються розмови: "чи дозволяє вам "віра", чи ні". Далі невакцинована дитина йде до дитячого садочку та перешкоджає створенню "стадного імунітету" - схожу історію ми мали під час епідемії дифтериту (хвороба початку та середини 90-х років забрала життя 696 осіб із 20 000 захворілих, причиною у МОЗ називають вкрай низький рівень вакцинації дітей та ревакцинації дорослих. - ред.)", - вважає фахівець.

Також Лібанова висловила своє розуміння щодо людей, які сумніваються в якості вакцини, наприклад, проти COVID-19, оскільки вона ще не пройшла повний цикл тестування. Однак вважає, що потрібно змінювати ставлення українців до щеплень в цілому.

"Треба говорити: так, дійсно вакцина може призвести до небажаних результатів. Однак імовірність настання такої події в рази менше, ніж ризик важкого захворювання і його наслідків без щеплення", - підкреслює статистка.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися проти коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

До цього МОЗ представило план COVID-вакцинації українців у 2021 році. Планується, що вакцинація розпочнеться у лютому.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав орієнтовну дату початку вакцинації українців проти коронавірусу.