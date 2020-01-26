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Смертельний вірус з Китаю: як уберегтися, перші симптоми

STYLERЖиття    26.01.2020 - 11:34
Смертельний вірус з Китаю: як уберегтися, перші симптоми
Коронавірус з Китаю - симптоми (Колаж РБК-Україна)

Проблеми з травною системою можуть бути першою ознакою захворювання

Коронавірус з Китаю досить швидко поширюється по світу. Від смертельної інфекції поки немає ліків, проте лікарі вже можуть точно назвати її перші симптоми. Про це повідомляє TJoutnal.

Першими симптомами смертельного коронавірусу є діарея, нудота, головний біль, а також проблеми з травною системою.

Крім того, ознаками зараження вважаються головні болі, прискорене серцебиття і відчуття обмеженості грудної клітини. А ось підвищення температури та кашель з'являються вже на пізніх стадіях хвороби.

Фахівці стверджують, що вірус може варіюватися за ступенем тяжкості - від легких до помірних захворювань верхніх респіраторних відділів. А в ряді випадків коронавірус може доходити до нижніх дихальних шляхів, викликаючи бронхіт і пневмонію.

Відзначається, що профілактика коронавірусу така ж, що й при грипі:

  • регулярно мити руки з милом;
  • уникати тісного контакту з людьми з симптомами застуди або грипу;
  • бути обережніше при контактах з дикими тваринами та домашньою худобою;
  • добре проварювати м'ясо і яйця перед вживанням.

Нагадаємо, що новий штам по небезпеці, ймовірно, схожий на ТОРС. У Китаї вже заявили, що вірус може передаватися від людини до людини. А в Британії вважають, що цифри по захворюваності сильно занижені.

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