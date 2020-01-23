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У Китаї повідомили, кого частіше вражає новий коронавірус

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 20:17
У Китаї повідомили, кого частіше вражає новий коронавірус
Ілюстративне фото (pxhere com)

Жертвами коронавіруса стали люди у віці від 48 до 89 років

Державний комітет з питань гігієни й охорони здоров'я Китаю опублікував звіт, в якому повідомляється вік людей, які померли від нового коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Згідно зі звітом, жертвами коронавіруса стали люди у віці від 48 до 89 років.

За даними відомства, не менше дев'яти з 17 померлих у місті Ухані мали хронічні захворювання: діабет, ішемічну хворобу серця або хвороба Паркінсона. Восьми із них було понад 80 років, двом - за 70. Наймолодшою жертвою вірусу виявилася 48-річна жінка з хронічним діабетом, яка раніше перенесла інсульт.

"За наявними у нас епідеміологічними даними, молоді люди насправді не дуже сприйнятливі до захворювання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Крім того, з 25 січня влади Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса.

Відзначимо, що в Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Число хворих вірусом в Китаї перевищило 640, 18 померлих У В'єтнамі підтвердили два випадки зараження коронавірусом
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