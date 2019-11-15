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Смертельный снегопад во Франции: шокирующие фото и видео

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 10:07
Смертельный снегопад во Франции: шокирующие фото и видео
На Францию обрушился мощный снегопад (Коллаж РБК-Украина)

Часть Франции осталась без электроэнергии

На Францию обрушился жуткий снегопад, который оставил без электроэнергии около 200 тысяч домов в юго-восточных районах страны. Старожилы говорят, что не видели такого буйства стихии более 20 лет.

Как сообщает телеканал BFMTV, сильнее всего пострадали жители департаментов Дром, Ардеш, Изер и Рон. Большое количество мокрого снега привело к тому, что деревья начали ломаться и падать, снося на своем пути линии электропередач.

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В результате аномальной погоды погиб один человек – в Изере дерево придавило 63-летнего мужчину, который вышел в непогоду, чтобы расчистить дорогу.

Между Греноблем и Лионом в сугробах застрял пассажирский поезд. Пришлось вызывать спасателей и экстренно эвакуировать всех пассажиров. В нескольких регионах объявлен оранжевый уровень опасности, так как кроме сильных снегопадов, на дорогах жуткий гололед.

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Кроме того, в нескольких районах вместе со снегом прошли сильные ливни, что может привести к затоплению целых районов. Местные власти просят водителей без надобности не выезжать на дороги, а тем, кто живет в прибережных районах – рекомендуется ограничить прогулки возле моря.

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