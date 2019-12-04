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Смертельна пожежа в Одесі: перехожі розчищали дорогу рятувальникам (відео)

STYLERПодії    04.12.2019 - 19:51
Смертельна пожежа в Одесі: перехожі розчищали дорогу рятувальникам (відео)
Пожежа в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Одесі спалахнула в старовинній будівлі, проводка у якій не змінювалася з 1966 року

В Одесі 4 грудня спалахнула сильна пожежа, в результаті якої загинула одна людина, ще семеро значаться, як зниклі без вести. Пожежні автомобілі не могли дістатися будівлі, що палала, через припарковане авто.

Тоді натовп перехожих разом з рятувальниками відштовхали машину, відкривши дорогу для проїзду пожежних автомобілів.

Варто відзначити, що за останніми даними при пожежі загинула 17-річна студентка коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а не викладачка, як повідомлялося раніше.

Загоряння сталося у старовинному будинку на Троїцькій, 25, який є пам'ятником архітектури. Будівля зведена в 1914 році підприємцем Асвадуровим, і спочатку була "прибутковим будинком", який здавався поквартирно.

Пожежа в коледжі в Одесі (відео: YouTube/Новини 7 канал Одеса)

Експерти вже назвали попередню причину пожежі. Вона могла статися через проводку, яку не міняли з 1966 року.

У лікарнях станом на 19:30 знаходиться 28 осіб, серед яких багато неповнолітніх. Пожежу локалізували, в будівлі місцями провалився дах.

В будівлі розміщуються різні організації та установи, в тому числі інститут морської біології, одеський відділ інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Серед семи зниклих безвісти директор Інституту морської біології НАН України.

Пожежа в коледжі в Одесі (відео: YouTube/Ruslan Samovarov)

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