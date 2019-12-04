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З'явилося відео смертоносної пожежі в одеському коледжі: назріває скандал

STYLERПодії    04.12.2019 - 13:44
З'явилося відео смертоносної пожежі в одеському коледжі: назріває скандал
Пожежа в одеському коледжі (Фото: dumskaya.net)

В результаті пожежі в Одесі загинула викладачка коледжу. В будівлі досі залишаються люди

Пожежа в одеському коледжі спалахнула 4 грудня і полум'я стало стрімко розростатися. В результатіжахливого інциденту вже було госпіталізовано 10 людей, причому троє з них - пожежники. Вогонь перекинувся на сусідню будівлю на вулиці Пушкінській у центрі міста. Про це передає місцеве видання "Одеса-медіа".

Повідомляється про першу жертву страшної пожежі. Це викладачка коледжу 1976 року народження - жінка померла в лікарні.

За даними прес-служби ДСНС, площа пожежі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу становить вже близько 3 тисячі квадратних метрів.

З'явилося відео смертоносної пожежі в одеському коледжі: назріває скандал

Пожежа в одеському коледжі (Фото: соцмережі)

Проводяться заходи по евакуації. Понад 40 осіб вже вивели з приміщень, щоб уберегти від вогняної пастки.

Як розповіли студенти, стіни коледжу являють собою суміш дерева та очерету, через що полум'я і змогло так швидко поширитися по всій будівлі та в підсумку перекинутися на інший будинок.

З'явилося відео смертоносної пожежі в одеському коледжі: назріває скандал

Пожежа в одеському коледжі (Фото: odessamedia.net)

Серед постраждалих є як учні, так і педагоги. Досі в палаючому будинку залишаються кілька осіб - це неповнолітні (студентам по 16-17 років).

З'явилося відео смертоносної пожежі в одеському коледжі: назріває скандал

Пожежа в одеському коледжі (Фото: odessamedia.net)

Ще з 4 людьми не виходить зв'язатися. Всього в коледжі навчалися і працювали близько 400 людей, зараз їх списки оновлюються.

На місце прибули родичі студентів та вчителів, які не можуть знайти своїх рідних. Спалахують конфлікти.

Відео: Пожежа в одеському коледжі - у лікарні загинула викладачка

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