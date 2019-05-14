ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДТП у Харкові: у Дронова виникли проблеми

STYLERЖиття    14.05.2019 - 13:52
ДТП у Харкові: у Дронова виникли проблеми
Колаж РБК-Україна

З апеляцією Дронова виникла проблема

Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській в Харкові, засуджена до 10 років позбавлення волі. А от апеляційна скарга захисника другого фігуранта справи - Геннадія Дронова - Сергія Перепелиці залишена без руху. Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що головуючим суддею у справі про ДТП у Харкові став Володимир Протасов. Відкрито провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової. Учасники провадження мають право протягом десяти днів подати заперечення на апеляційні скарги.

ДТП у Харкові: у Дронова виникли проблемиКолаж РБК-Україна

Іншою постановою судді апеляційна скарга захисника Сергія Перепелиці щодо Геннадія Дронова залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам статті 420 Кримінально-процесуального кодексу України. Тому надається строк для усунення недоліків апеляційної скарги.

Раніше ми писали про те, що у мережі показали камеру Зайцевої в СІЗО.

А також розповідали про те, що з'явився новий поворот у справі Зайцевої та Дронова.

ДТП у Києві: таксист зіштовхнувся із швидкою допомогою Український співак потрапив в аварію: з'явилися нові подробиці
Новини України ДТП
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся