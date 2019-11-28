Страшна ДТП з Кулебою і дітьми: омбудсмен показав фото з лікарні

ДТП з Миколою Кулебою і дітьми (колаж: РБК-Україна)

Микола Кулеба йде на поправку після аварії під Києвом

Микола Кулеба потрапив у страшну аварію в Чабанах Київської області у неділю, 24 листопада. В ДТП постраждало чотири особи - сам 47-річний омбудсмен, його діти Тимофій і Єлисей, а також 21-річний водій мікроавтобуса Volkswagen, з яким зіткнулася Toyota Camry Кулеби.

Нещодавно уповноважений президента з прав дитини показав у Facebook фото з лікарні "Феофанія", куди його прийшов провідати другий водій, якого звати Вадим.

За словами омбудсмена, молодий чоловік уже виписався з Києво-Святошинської лікарні у Боярці, куди його відвезли після аварії.

Микола Кулеба з другим водієм Вадимом (фото: facebook.com/KulebaMykola)

"Водій іншого автомобіля, Вадим, вже вдома, і сьогодні відвідав мене в лікарні, щоб дізнатися про мій стан і про стан моїх дітей!" - пише Микола Кулеба.

Омбудсмен подякував усім за підтримку, і висловив надію на повне одужання дітей.

Нагадаємо, Микола Кулеба разом зі старшим сином Тимофієм і молодшим 10-річним Єлисеєм потрапив в аварію в Чабанах на Київщині. Омбудсмен проїхав перехрестя на червоне світло, і вже в кінці маневру сталося зіткнення з мікроавтобусом.

За деякими даними відомо, що ні водій, ні старший син не були пристебнуті, а молодший їхав без автокрісла.

Відео ДТП з уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою! Нагадаю, він був у автівці разом з двома синами. Наразі Кулеба в реанімації у важкому стані. Як звучить: ""Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, порушивши ПДР потрапив у моторошну ДТП. В автівці знаходились два його сіна. Старший, Тимофій, знаходиться у вкрай тяжкому стані в реанімації"... Мій Телеґрам: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus Опубліковано Назаром Приходьком Неділя, 24 листопада 2019 р.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (відео: facebook.com/pumamgo)

На даний момент відомо, що старший син Миколи Кулеби введений в штучну кому для відновлення організму. Хлопець лежить у неврологічному відділенні "Феофанії", і в майбутньому йому може знадобитися операція. Молодший син Єлисей показує хорошу динаміку одужання, він в "Охматдиті". Миколі Кулебі лікарі дають хороші прогнози на одужання.