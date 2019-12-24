Смертельна ДТП у Харкові: у справі Дронова несподіваний поворот

Захист Геннадія Дронова, засудженого за резонансну ДТП у Харкові з шістьма жертвами, подав касаційну скаргу на вирок, і Верховний суд України відкрив відповідне виробництво. Постанова з'явилася на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

До речі, нещодавно аналогічна ситуація сталася й у справі іншої фігурантки смертельної аварії Олени Зайцевої.

Новий адвокат Дронова Геннадій Токарєв подав прохання повернути справу на новий розгляд.

В документі йдеться про те, що Верховний суд відкриває касаційне провадження на вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року (10 років позбавлення волі, позбавлення права керувати авто протягом 3 років та виплату компенсації сім'ям постраждалих) та постанову Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

Копію ухвали про відкриття касаційного провадження разом із копією самої скарги повинні надіслати учасникам судового провадження, роз'яснивши їм право подати заперечення на касаційну скаргу протягом 15 днів з дня отримання.

ДТП в Харкові - адвокат Дронова просить повернути справу на новий розгляд (Фото: скрін reyestr.court.gov.ua)

Варто зазначити, що дану скаргу суд прийняв з другої спроби, бо спочатку в документах були деякі неточності, і прохання тоді "забракували".

Дронов відбуває покарання в ГУ "Крюківська виправна колонія № 29" у Полтавській області. Це колонія мінімального рівня безпеки.