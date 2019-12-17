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ДТП з Зайцевою: у справі намітився несподіваний поворот

STYLERЖиття    17.12.2019 - 21:58
ДТП з Зайцевою: у справі намітився несподіваний поворот
ДТП з Оленою Зайцевою (Колаж РБК-Україна)

Адвокат потерпілих у ДТП у Харкові зробила заяву

У справі Олени Зайцевої, яка була визнана винною у скоєнні смертельної ДТП на вулиці Сумській в Харкові і засуджена на 10 років, відбулися зміни. Верховний Суд прийняв до розгляду касаційну скаргу Зайцевої. Про це повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва в коментарі для "Укрінформ".

Вона пояснила, що суддя розглянув касаційну скаргу Зайцевої і вирішив відкрити виробництво.

"Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Микола Колтунович розглянув касаційну скаргу адвоката Олени Зайцевої на вирок Київського суду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року і вирішив відкрити касаційне провадження", - розповіла Матвєєва.

Вона додала, що скарга адвоката Зайцевої, яку раніше повернули на доопрацювання за формальними ознаками, зараз визнали такою, що відповідає вимогам ст. 427 КПК за строками подачі, форми і змісту.

"Касаційне провадження відкрито 13 грудня. Верховний суд зажадав від Київського райсуду Харкова передати матеріали кримінального провадження, а учасникам судового провадження направити копію рішення про відкриття касаційного провадження з копіями касаційної скарги, інформацією про їхні права і обов'язки", - уточнила Матвєєва і розповіла, що всі учасники процесу можуть подати заперечення на касаційну скаргу протягом 15 днів з дня отримання копії рішення

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